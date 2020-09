Anna Falchi/ “Ho una passione per Daniele Scardina! Gli sportivi…”

La conduttrice ed attrice Anna Falchi torna in Tv nell’ambito della trasmissione S’è fatta notte che esordisce con la nuova stagione, come sempre su Rai1, rappresentando uno degli ultimi debutti della nuova stagione televisiva. Nei giorni scorsi Anna ha dovuto salutare il suo amato pubblico dopo aver condotto nel corso della stagione estiva il programma mattutino dell’ammiraglia Rai, C’è tempo per, in coppia con Beppe Convertini. “Ti trovo una delle persone più belle che ho incontrato nella mia vita. E’ nata una bella amicizia, ho i brividi nel dirtelo: veramente ti amo tanto”. è stata l’inaspettata confessione del suo compagno di avventura che ha fatto commuovere la conduttrice. Visibilmente emozionata la Falchi aveva controbattuto: “Idem con patate. Non fatemi dire altro”, cercando di trattenere le tante emozioni che animavano quel suo sentito saluto. La sua presenza in Tv per diverse settimane era stata molto apprezzata dai suoi follower che su Instagram, in un post di commiato, avevano espresso il loro rammarico per la chiusura della trasmissione: “Il tuo sorriso è stato il più bel ricordo dell’estate”, aveva commentato con affetto una sua fan. “A presto cara Anna… Purtroppo è terminata la più bella trasmissione dell’estate”, aveva commentato un’altra sua follower.

ANNA FALCHI E LA SUA CONFIDENZA SU DANIELE SCARDINA

Nei giorni scorsi Anna Falchi era stata ospite de La Vita in Diretta per commentare gli ultimi avvenimenti legati alla trasmissione Ballando con le Stelle, ed in quella occasione la conduttrice e attrice si era lasciata andare ad alcune esternazioni inedite: “Questo Ballando con le Stelle accontenta tutti, ma manca il mio preferito, io ho una passione per Daniele Scardina, a me piacciono gli sportivi!”, aveva dichiarato, spiazzando anche il padrone di casa. La Falchi aveva poi colto l’occasione per commentare le difficoltà dei concorrenti del talent di Milly Carlucci alla luce della sua passata esperienza. Ricordiamo infatti che Anna era stata concorrente del medesimo programma nell’edizione del 2007. “Il ruolo più difficile è quello degli uomini perchè non essendo ballerini devono portare una donna e questo è molto più difficile”, aveva detto. Alla luce di ciò aveva proseguito: “I belli se lo devono guadagnare un po’ di più, è più difficile!”. Nel frattempo, a proposito di bellezza, Anna continua a sorprendere i suoi estimatori con una serie di post su Instagram in cui appare in tutto il suo splendore ma sempre con l’eleganza che la contraddistingue, anche quando si tratta di sponsorizzare prodotti per la cura della pelle. Qualcuno però, sembra più interessato ad altro, come si evince da uno dei commenti più sbarazzini e maliziosi presenti sotto uno degli ultimi scatti: “Le più belle tett* dal 1861. Grazie”.





