Anna Falchi si racconta, tra l'amore che la lega ad Andrea Crippa, politico e suo compagno da anni, e la complicità con la figlia Alyssa

Anna Falchi si racconta sulle pagine di “Visto”. La conduttrice, ormai da quattro stagioni tra i volti di “Unomattina”, ha parlato della sua vita professionale e personale, non potendo fare a meno di menzionare la figlia Alyssa. La giovane, che oggi ha 15 anni, è la porta per la modernità per Anna Falchi, che ha raccontato: “Quello che oggi fa lei a 15 anni, io lo facevo a 17. Oggi è tutto più veloce, ma non abbiamo un rapporto conflittuale, io ho molta pazienza. E imparo molto da lei”. Tra le cose principali che Alyssa insegna alla mamma c’è l’utilizzo della tecnologia, dei social, e il linguaggio dei giovani.

Anna, diventata mamma quando aveva 38 anni, avrebbe potuto oggi sentirsi una “mamma vecchia” ma così non è. “Alyssa mi dà quel tocco di modernità e anche il linguaggio che usa è divertente, naturalmente non posso utilizzarlo in televisione. Con il tempo sono diventata amica anche delle sue amiche, che si confidano con me” ha rivelato ancora la Falchi. Dunque, con Alyssa, che ha avuto nel 2010 dalla relazione con Denny Montesi, Anna ha un rapporto splendido.

Anna Falchi: “Sono felicemente in love”

Nel corso della stessa intervista a “Visto”, Anna Falchi ha parlato anche di amore. Dopo tante storie vissute nel corso della sua vita, e spesso concluse in maniera non eccessivamente positiva, Anna Falchi è tornata ad amare. Al suo fianco, ormai da diversi anni, c’è Andrea Crippa, deputato della Lega. Parlando della relazione d’amore che intrattiene con Andrea, Anna ha raccontato: “Sono innamorata. E ricambiata. Come dico sempre: sono felicemente in love”.