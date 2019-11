ANNA FALCHI/ “Non mi pento di aver sposato Ricucci, ma con Andrea…” (Vieni da me)

“Quanto tempo abbiamo per parlare d’amore? Secondo me è finito il tempo”, dice con un pizzico d’ironia Anna Falchi quando Caterina Balivo sposa l’attenzione sui suoi fidanzati. Si parte con Fiorello: “è una storia prescrittissima, sono passati tantissimi anni anche se la gente se la ricorda ancora. Eravamo i Ferragnez”, dice l’attrice. “Il numero di Max Biaggi invece ce l’hai?”, chiede Caterina Balivo. “Sì quello di Max ce l’ho ancora. Ci sentiamo anche due volte l’anno ed è una persona con cui c’è sempre stato un rapporto speciale”, commenta. “Quanto tempo sei stata con lui?”, chiede ancora la Balivo. “Un paio. La mia storia più lunga è quella con il mio attuale compagno. Sto con Andrea (Ruggeri ndr) da nove anni, ma non viviamo insieme”, aggiunge. Tra le storie importanti della Falchi c’è anche quella con Stefano Ricucci. “E’ stato un matrimonio bellissimo, un sogno e non ho rimpianti. Poi è finito tutto in modo improvviso e tragico. Sono rimasta scottata ed è difficile ripercorrere un’esperienza del genere. Però, io sono una persona positiva e mai dire mai”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANNA FALCHI A VIENI DA ME

Sempre bellissima e in splendida forma, Anna Falchi ripercorre le tappe più importanti della sua vita privata e professionale davanti alla cassettiera di Vieni da me. Finalndese, con il Natale sempre più vicino, l’attrice ricorda le sue origini partendo da Babbo Natale. “Non ho ancora portato mia figlia nel paese di Babbo Natale ma la porterò perchè lei è un quarto finlandese. Fisicamente è proprio finalndese perchè è bionda con gli occhi azzurri e io sono davvero felice perchè dopo tanta fatica, mi somiglia”, commenta mamma Anna Falchi che poi ricorda con gioia la sua infanzia trascorsa in Finalndia. Nel corso della sua carriera, la Falchi ha diviso la scena con tantissime attrici tra le quali anche Monica Bellucci. “Io e Monica Bellucci è umile, semplice, è sempre rimasta se stessa e si merita tutto ciò che ha. Mi rimproverò perchè diceva che avrei dovuto fare l’attrice e guadagnare di più per poi fare l’attrice da ‘vecchia’. Un po’ come ha fatto lei mentre io non ho mai avuto la mentalità internazionale. Non ho mai voluto lasciare la mamma avendo la mentalità italiana”, commenta.

ANNA FALCHI E IL RAPPORTO CON CLAUDIA KOLL

La carriera di Anna Falchi spicca il volo dopo una pubblicità fatta con Federico Fellini. Da quel momento, l’attrice diventa un’icona sexy diventando, ogni anno, la protagonista di un calendario. “Non se ne poteva più” – commenta con ironia la Falchi – “Ho fatto cinque calendari“, aggiunge. Per la Falchi cominciano così degli anni d’oro: richiestissima da tutti, si divide tra recitazione e conduzione fino ad arrivare al palco di Sanremo che divise con Claudia Koll. “Non ci filavamo più di tempo, ma non perchè non ci stimavamo, ma perchè non c’era tempo. E’ stato un bellissimo Sanremo ed è uno dei ricordi più belli della mia carriera”, ricorda. Tra le donne dello spettacolo, la Falchi è molto amica anche di Valeria Marini che ha imitato spesso. “Mi pento di averlo fatto, però, Valeria ha un carattere fantastico, una persona stellare e non se l’è presa”, confessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA