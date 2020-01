Anna Falchi/ Nuda se la Lazio vince lo scudetto? La promessa

Anna Falchi intervistata su Leggo.it ha parlato della “sua” Lazio. La squadra è proprio nel cuore della settimana del derby con la Roma, l’attrice come vive questi giorni? “Il cuore batte forte e non è un modo di dire, ma non dite che la Lazio è favorita perché i derby non hanno pronostico, sono come piccole finali di Champions, le sorprese sono continue”. La finlandese cresciuta in Romagna, è diventata tifosa biancoazzurra per “ripicca”: “Mio fratello Sauro era romanista e così iniziai ad appassionarmi all’altra squadra della Capitale, la città dove viviamo da tanti anni. Poi, il mio amore per la Lazio è cresciuto, non mi sono mai nascosta ed è bello che i tifosi ricambino con affetto e mi riconoscano come una di loro”. Undici vittorie di seguito e Juventus e Inter a un passo in classifica. Al termine del campionato Anna si spoglierà nuovamente?

“Intanto, diciamo che gli spogliarelli portano bene. Del resto, lo ripeto da sempre: quando vince la Lazio pago dazio. Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà. L’importante è volare, come un’aquila nel cielo…”, afferma Anna Falchi. Come mai la Lazio è così forte questo anno? “Era già fortissima nel campionato scorso, faceva le prove generali. Ora i ragazzi sono maturati, ma la forza non è solo nello spogliatoio, ma anche nei dirigenti come Tare e Peruzzi che hanno creato un grande gruppo”, precisa l’attrice. Poi aggiunge: “I meriti di Simone Inzaghi? Su di lui voglio fare un discorso a parte. È un ottimo allenatore, non si discute, ma penso che il valore aggiunto sia che è laziale nel cuore, ha giocato per questa squadra, è suo tifoso e la ama. Simone non te ne andare, resta alla Lazio per sempre”. Dal calcio allo spettacolo e Anna Falchi, per questo motivo, farà l’inviata da Sanremo per La vita in diretta: “Lavorerò come ospite a La vita in diretta sulla Rai per commentare giorno dopo giorno il Festival. Sarà divertente tornare all’Ariston che mi vide co-conduttrice con Pippo Baudo nel 1995. Fu il Sanremo più bello e più seguito di sempre”.

