Ci sarebbero tensioni tra Anna Falchi e la squadra de I fatti vostri: cosa starebbe succedendo dietro le quinte.

Ci sarebbero delle tensioni dietro le quinte de I fatti vostri, il programma di Raidue, in onda dal lunedì al venerdì alle 11 e condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A svelare l’inatteso retroscena è Giuseppe Candela che, nella rubrica “C’è chi dice…” da lui curata e pubblicata sul numero del settimanale Chi in onda da mercoledì 12 novembre 2025, parla del clima che si respira dietro le quinte del programma.

Le tensioni, tuttavia, non riguarderebbero il rapporto tra i due conduttori ma quelli tra Anna Falchi e chi ha ideato il programma ovvero Michele Guardì e il suo gruppo di lavoro. “Ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione, Michele Guardì”, fa sapere Giuseppe Candela.

Anna Falchi, nuove tensioni a I Fatti vostri? Ecco con chi

Secondo Giuseppe Candela, nonostante le tensioni con Michele Guardi e il gruppo di lavoro de I Fatti vostri, Anna Falchi non sarebbe assolutamente preoccupata per il suo futuro nella trasmissione di Raidue. Il retroscena sulka conduttrice arriva dopo quello su presunte tensioni tra la stessa Falchi e Flora Canto che ha condotto il programma proprio con la Falchi e Tiberio Timperi.

Nonostante le tensioni, la conduzione di Anna Falchi non sarebbe assolutamente in pericolo. Tuttavia, le presunte tensioni potrebbero creare problemi nelle prossime puntate. La stagione è cominciata da poche settimane e andrà avanti fino a maggio. Le tensioni potrebbero risolversi o avere risvolti importanti.

