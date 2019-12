Anna Falchi, tette in mostra sui social/ “Grazie Lazio, oggi a La Prova del Cuoco…”

Tette al vento per Anna Falchi sui social dopo l’ennesima vittoria della sua Lazio. Già nelle scorse settimane l’attrice e produttrice aveva lanciato via il reggiseno per posare senza veli protetta solo dalle sue braccia, e oggi ha fatto lo stesso inneggiando alla sua squadra ma anche al bianco e nero delle sue foto che tanto le piacciono. Ancor di più però sono i fan quelli a restare a bocca aperta quando la bella Anna Falchi mostra le sue grazie riscuotendo lo stesso successo, se non di più, di quando lo faceva quando era una giovane attrice alle prime armi. Qualche ora fa è apparsa sui social con un sexy reggiseno nero tra pizzi e trasparenze scrivendo: “Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO“.

ANNA FALCHI POSA DI NUOVO CON LE TETTE IN MOSTRA PER LA SUA LAZIO

Subito dopo l’attrice si è rivestita e ha annunciato il suo ritorno in tv. In particolare, proprio in questo momento, Anna Falchi è ospite di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco e proprio prima della diretta ha pensato bene di mostrarsi in ghingheri per la tv. Siamo sicuri che i fan la preferivano prima, anche in bianco e nero, ma con il suo seno in bella vista. Toccherà alla Lazio far spogliare la bella Anna Falchi nelle prossime settimane sperando che vinca qualcosa di importante per rivederla in tutto il suo splendore in una foto ancora più hot!.

Ecco il post di Anna Falchi:





