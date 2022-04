Anna Falchi/ Tra amori e successo, la celebre sex symbol compie 50 anni

Attrice, conduttrice, modella ma anche produttrice cinematografica: Anna Falchi è una delle donne più amate dello star system italiano e oggi non è un giorno qualunque per lei. La sex symbol compie infatti 50 anni: un traguardo speciale, celebrato dai seguaci sui social network con grande testimonianze di affetto e di stima.

Il primo mezzo secolo di Anna Falchi è stato costellato di successi, di copertine e di grande storie d’amore. Una figura che ha segnato gli anni Novanta e Duemila, sia per la sua bellezza che per la sua grande personalità. Lei infatti è tutt’altro che un personaggio banale e non si è mai tirata indietro su argomenti spinosi. Una artista a tutto tondo, che le ha consentito di calcare i palchi più prestigiosi dello spettacolo italiano ma non solo…

ANNA FALCHI COMPIE 50 ANNI!

Vincitrice del titolo Miss Cinema a Miss Italia 1989, Anna Falchi ha avuto grande successo nelle vesti di modella, con tanti ingaggi tra spot e pubblicità, ma anche videoclip. All’inizio degli anni Novanta ha iniziato la sua carriera da attrice, esordendo nel film “Nel continente nero” di Marco Risi. Tra le collaborazioni più importanti ricordiamo quelle con Carlo Vanzina, Carlo Lizzani e Sergio Martini, senza dimenticare le apparizioni sul piccolo schermo: dall’esordio in “Casa Vianello” alla miniserie “Piper” di Carlo Vanzina e Francesco Vicario, oltre ai vari programmi come “Domenica In”, “Zecchino d’oro” e l’esperienza da co-presentatrice al Festivl di Sanremo.

Anna Falchi è stata protagonista di numerose copertine. Gli italiani si sono spesso interessati alle sue storie d’amore. Una delle più importanti fu quella con Fiorello, dal 1994 al 1996. Poi la relazione con Max Biaggi alla fine degli anni Novanta. Successivamente, l’amore con Stefano Ricucci, sposato nel 2005. La relazione terminò dopo un anno e la showgirl si legò all’imprenditore romagnolo Denny Montes, con cui ha avuto una figlia. Infine, dal 2011 la relazione con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.











