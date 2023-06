Anna Fendi, chi è mamma Maria Teresa Venturini/ Storia di una grande firma della moda

Anna Fendi chi è: esordi nella moda e storia del noto marchio

Anna Fendi porta fieramente uno dei cognomi più noti della moda, divenuto il faro che illumina le passerelle. Ma come ha fatto ad ottenere un simile successo? Da bambina, Anna Fendi, ha subito maturato la passione per la moda e dopo la scomparsa dei suoi genitori, Edoardo e Adele, ha preso in mano la piccola boutique di accessori di pelliccia della famiglia, insieme alle sorelle.

Ogni sorella aveva un compito preciso nella piccola azienda di famiglia, quella che poi sarebbe diventato il tempio della moda. Anna Fendi aveva preso in gestione l’ufficio progettazione e licenze della boutique, per poi stringere un lungo sodalizio professionale con Karl Lagerfield nel 1965, venuto a mancare nel 2019. Da quel momento, il marchio Fendi è asceso al trono della moda, diventando noto in tutto il mondo. Anna è stata sposata con un ingegnere civile morto prematuramente all’età di 42 anni. Con lui ha dato alla luce tre figlie: Maria Silvia Venturini Fendi, Maria Teresa Venturini Fendi, Ilaria Venturini Fendi.

Maria Teresa Venturini chi è la figlia di Anna Fendi

Maria Teresa Venturini, figlia della nota stilista Anna Fendi, non ha seguito le orme della madre ma ha preso in mano le redini della Fondazione Carla Fendi, sua zia. La Fondazione che si occupa di promuove arte, cinema e moda, è stata gestita sempre con dei confronti famigliari.

“Erano incontri straordinari. Immaginate tante personalità forti e diverse intorno a un tavolo. Lì, a discutere in estenuanti riunioni da dove si usciva con delle decisioni. E decisioni unanimi. Ma si discuteva fino all’ultimo. Questa, a mio avviso, è stata la forza della famiglia Fendi” ha svelato Maria Teresa Venturini ai microfoni de Il Giornale.

