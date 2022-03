Anna Ferruzzo, moglie Massimo Wertmüller/ “Lei è una parte di me”

Anna Ferruzzo, chi è la moglie di Massimo Wertmüller

Anna Ferruzzo è la moglie di Massimo Wertmüller, nipote della grande regista Lina, scomparsa a dicembre 2021. Dopo una lunga relazione i due attori si sono sposati nel settembre 2018. Le nozze sono state celebrate in uno storico casale ai piedi del Monte Cimino nel comune di Soriano nel Cimino. A officiare le nozze l’immobiliarista Marco Fiorentini. Per l’occasione Massimo Wertmüller indossava giacca e cravatta color carta da zucchero, mentre Anna Ferruzzo aveva scelto per il suo matrimonio un abito rosa antico, filo di perle e coroncina di fiori tra i capelli. Tra gli ospiti: Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Pino Quartullo, Gianfranco Jannuzzo, Stefano Reali, Pasquale Anselmo, Simone Colombari e Bruno Maccallini. Presenti anche la zia Lina Wertmuller, con la figlia Maucì, e Gigi Proietti.

La carriera di Anna Ferruzzo

In una recente chiacchierata a l’Ora Legale, Massimo Wertmüller ha parlato della moglie Anna Ferruzzo: “È un motore, un riferimento. L’unico errore che non si deve fare è pensare troppo che l’altro sia te. Lei è una parte di me ma se ragioni in questo senso fai l’errore di trattare l’altra persone come se fosse te, non è giusto perché il tuo amore è per un altro individuo, è importante”. Anna Ferruzzo, nata a tarato nel 1966, ha mosso i primi passi come attrice in ambito teatrale, con Davide Iodice, Renato Carpentieri e Giancarlo Sepe. Con il compagno Massimo Wertmüller ha interpretato a teatro la lettura “A memoria” (2005) e “In nome della madre” (2010). Ha debuttato al cinema nel 2000 in “Azzurro”, al fianco di Paolo Villaggio. Tra gli altri film, ricordiamo: “Il miracolo”, “Anime nere”,“Marpiccolo” e “Il padre d’Italia”. In tv ha recitato nelle miniserie “Pane e libertà” e “La leggenda del bandito e del campione”.

