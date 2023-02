Anna Ferzetti chi è compagna Pierfrancesco Favino/ Dal primo incontro al grande amore

Anna Ferzetti chi è: la compagna di Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti è un’ attrice italiana, nota alle cronache rosa per essere la compagna di Pierfrancesco Favino. Nata il 1982, è la figlia dell’attore Gabriele Ferzetti, che le ha trasmesso la passione per il cinema. Anna si forma in una scuola tedesca a Roma e, successivamente, anche Londra; subito dopo fa il suo esordio su grande schermo.

Diverse sono le pellicole a cui prende parte: Il natale della mamma imperfetta, Slam-Tutto per una ragazza, Stalker, Domani è un altro giorno. Anna Ferzetti sbarca anche su piccolo schermo, recitando in alcune serie tv: Volevo fare la rockstar 2 e Le fate ignoranti. Nel 2003, durante una festa di amici in comune, conosce Pierfrancesco Favino; i due si innamorano perdutamente e iniziano una relazione. Dal loro amore nascono le figlie: Greta (nata nel 2006) e Lea (nata nel 2012).

Anna Ferzetti e l’amore con Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino stanno insieme da 20 anni, più felici che mai. La stessa attrice, ai microfoni di Io Donna, aveva svelato il primo incontro: “Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…” I due non sono sposati e potrebbero non convolare mai a nozze per scelta: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità” ha spiegato Favino in un’intervista.

Inizialmente la coppia viveva in due case separate: “Ci vedevamo poco, e ogni volta era una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza” svela Anna Ferzetti.

