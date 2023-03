Anna Ferzetti, chi è la compagna Pierfrancesco Favino/ “Lui mi pestò un piede e poi…”

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, una storia d’amore iniziata “per caso”

Da più di vent’anni, Anna Ferzetti è la dolce metà del celebre attore Pierfrancesco Favino. Anche lei, come il compagno, lavora nel mondo del cinema. Si sono incontrati per la prima volta nel 2003 quasi per caso, ad una festa di amici in comune. I due, almeno fino ad ora, non hanno sentito l’esigenza di sposarsi, ma sono diventati genitori di due figlie, Greta e Lea, che hanno rispettivamente sedici anni e dieci anni. Ma andiamo scoprire qualcosa in più sul conto di Anna Ferzetti, la compagna di Favino, attrice molto apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Classe 1982, è figlia di Gabriele Ferzetti, storico attore romano spesso al fianco dei più grandi del cinema nostrano, come gli indimenticabili Sergio Leone a Antonioni. Nel corso della sua carriera, Anna Ferzetti è passata dal teatro al tv, entrando a far parte di serie tv iconiche come Il maresciallo Rocca e Il commissario Rex, ma anche Rocco Schiavone con Giallini. Al cinema è stata tra le protagoniste di Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek e La tigre e la neve di Roberto Benigni.

Come raccontavamo, Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino si sono incontrati per la prima volta nel 2003 ad un party. In un primo periodo hanno vissuto in case diverse, nello stesso palazzo, prima di optare per la convivenza, come ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata a Io Donna: “Ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita”.

“Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza. Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…”, le sue parole. Il loro amore dura da più di vent’anni ma il tempo non sembra aver lasciato segni nella loro relazione. “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”, ha detto Favino in un passaggio al settimanale F.











