Anna Ferzetti, chi è la compagna di Pierfrancesco Favino: come lui è un'attrice e mamma delle sue due figlie, Greta e Lea

Da oltre venti anni Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino. Entrambi attori, i due si sono conosciuti quando erano appena due ragazzi e hanno collezionato insieme numerosi momenti importanti nella loro vita di coppia e professionale.

Le rispettive carriere sono infatti andate avanti con successo. Solamente di recente Pierfrancesco ha accompagnato Anna sul red carpet: lei era in corsa a Venezia con il film La grazia di Paolo Sorrentino, grande successo. In occasione del red carpet insieme, una delle rare occasioni in cui la famiglia si è mostrata al completo, Favino ha dichiarato: “Ho sempre creduto in lei, sono felice che ve ne accorgiate anche voi”. Un grande talento, infatti, quello di Anna, così come per il compagno.

I due non hanno in comune solamente la passione per il loro lavoro: Anna e Pierfrancesco, negli anni, sono anche diventati genitori di due figlie, Greta e Lea. La primogenita è nata nel 2006 mentre la secondogenita nel 2013. “Abbiamo un progetto di vita insieme, meraviglioso, che non ha a che fare con il mestiere” ha raccontato ancora l’attore a Repubblica. Con Anna Ferzetti, infatti, Pierfrancesco Favino condivide la sua vita ma nel rispetto della privacy e della loro intimità: nonostante siano due personaggi noti, i due raramente si fanno vedere insieme, proteggendo la loro vita e le loro due figlie, frutto del loro amore.

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino: i successi professionali

Come dicevamo, Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, è un’attrice. Anna, dopo il diploma, ha vissuto per diversi anni a Londra, per poi tornare a Roma, dove ha iniziato la sua carriera da attrice. Nel 2003 ha incontrato per la prima volta il compagno Pierfrancesco Favino, con il quale ha cominciato una storia d’amore che tre anni più tardi ha portato alla nascita di Greta, quando era ancora giovanissima.

Nel corso della sua carriera, Anna ha lavorato con grandi registi come Ferzan Ozpetek e non soltanto, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti come un Nastro d’argento nel 2022 per Le fate ignoranti.

