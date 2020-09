Anna Ferzetti, compagna Pierfrancesco Favino/ “Mi sono innamorata perchè è…”

Anna Ferzetti ha spezzato i cuori dei fan di Pierfrancesco Favino. Tutta ‘colpa’ di quel bacio appassionato che ha fatto nascere fra loro un grande amore che dura ancora oggi. La compagna dell’attore però non è comparsa al suo fianco a Venezia 77: ha preferito lasciare il posto a Lea, la bambina che i due hanno dato alla luce ormai sette anni fa. Anche se in realtà all’evento era presente anche la Ferzetti, stretta in un abito blu scuro, in tinta con l’outfit del marito. “Una serata da non dimenticare”, ha scritto lei sui social conquistando i cuori degli ammiratori della coppia. Clicca qui per guardare la foto di Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino. “Bravo amore mio, sono orgogliosa di te”, ha aggiunto poi per festeggiare la Coppa Volpi che l’attore ha ricevuto per la sua interpretazione nel film Padrenostro. “Super! Belli“, ha commentato Elena Sofia Ricci. Oggi, 20 settembre 2020, Pierfrancesco Favino sarà ospite di Domenica In e il discorso potrebbe non ruotare solo attorno alla pellicola che ha confermato ancora una volta il suo successo. L’attore deciderà di dedicare un pensiero speciale alla donna della sua vita?

ANNA FERZETTI E L’AMORE CON PIERFRANCESCO FAVINO

Anna Ferzetti non si è mai persa gli eventi più grandi del compagno Pierfrancesco Favino. Pochi mesi fa l’attore ha ricevuto il David di Donatello per il film Il traditore e Anna, senza esitazione, è corsa ad abbracciarlo. “Pensare che tutto è cominciato con lui che ad una festa mi ha pestato il piede“, ha raccontato riguardo al loro primo incontro, “così abbiamo iniziato a parlare”. Sono trascorsi 16 anni da quel fatidico giorno e i riflettori dell’amore non si sono ancora spenti sulla coppia. Il segreto del loro successo a quanto pare è uno solo: “Ci vediamo poco e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza”, ha detto lei poco tempo fa, come riferisce Vanity Fair, “abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita”. I due appartamenti in questione si trovavano nello stesso palazzo, ma Pierfrancesco e Anna hanno impiegato diverso tempo prima di decidere di dare vita alla convivenza. “Ha 13 anni più di me, viene da una famiglia tradizionale“, ha aggiunto. Che cosa l’ha fatta innamorare? L’innato senso dell’umorismo del consorte e non solo. “Perchè è paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello e malinconico“, ha sottolineato.



