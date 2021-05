Anna Ferzetti, compagna Pierfrancesco Favino/ “Nostro segreto? Spesso siamo lontani”

Anna Ferzetti è la donna che ha rubato il cuore di Pierfrancesco Favino, che oggi sarà sul palco dei David di Donatello 2021. Chi segue l’attore sa bene che ormai da quasi 20 anni è al fianco della sua amata moglie e collega e dal loro amore sono nate Lea e Greta, le loro amate figlie con le quali vivono al Testaccio a Roma. Anna Ferzetti è un volto noto del cinema e dello spettacolo italiano, è nata a Roma ed è figlia d’arte visto che suo padre è il celebre attore romano, Gabriele Ferzetti. Classe 1982, la Ferzetti ha completato gli studi in una scuola tedesca e ha vissuto per due anni a Londra con la madre ma una volta tornata in Italia ha studiato recitazione. L’amore per il cinema però non ha fatto da cupido tra lei e Pierfrancesco Favino visto che, ad unirli, ci ha pensato la danza.

Pierfrancesco Favino, miglior attore protagonista David di Donatello?/ Scontro con Elio Germano, chi vincerà?

Anna Ferzetti, compagna Pierfrancesco Favino, attrice e mamma di Lea e Greta

Lei stessa ha raccontato di aver conosciuto il compagno nel corso di una cena da amici comuni e che, scoperto la sua passione per la danza, i due hanno ballato insieme e lui le ha pestato un piede. Da allora Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino non si sono più lasciati. Il loro segreto? E’ vivere poco convenzionalmente. I due infatti hanno vissuto in case separate nello stesso palazzo fino a quando non è nata la loro prima bambina, Greta, e più volte la Ferzetti ha ribadito che il trucco è proprio questo: “Credo sia fondamentale mantenere i propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza”. A Verissimo l’attrice ha ammesso di non essere molto romantica, al contrario di Favino, ma su quello che rappresenta il compagno non ha dubbi: “Dico spesso che sono la sua prima fan, sono molto orgogliosa di Pierfrancesco” e sul matrimonio: “Mai dire mai”.

LEGGI ANCHE:

ANNA FERZETTI/ "Matrimonio con Pierfrancesco Favino? Vedremo, mai dire mai!"Pierfrancesco Favino, compagno Anna Ferzetti/ Sarà Mihajlovic nel nuovo docufilm?

© RIPRODUZIONE RISERVATA