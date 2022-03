Anna Ferzetti e figlie Pierfrancesco Favino/ Lei: “è il più romantico”

Anna Ferzetti, Greta e Lea sono la compagna e le figlie di Pierfrancesco Favino. Una grande storia d’amore quella nata tra i due attori che sono felicemente innamorati da oltre 17 anni. Dal loro amore sono nate anche due splendide figlie di nome Greta e Lea. Proprio la Ferzetti, ospiti del programma Verissimo di Silvia Toffanin, si è sbottonata parlando della sua vita privata e sentimentale e soffermandosi proprio sulla relazione con l’attore. “Io e Pierfrancesco stiamo insieme da tanto, ma siamo stati anche tanto lontani” – ha detto l’attrice che ha confessato – “penso che la distanza, in un certo senso, aiuti nei rapporti lunghi: non so se caratterialmente potrei vivere 24 ore su 24 insieme”.

Pierfrancesco Favino "Ho detto bugie per sedurre"/ "Frassica e Sermonti mi uccidono…"

I due sono molto innamorati, ma anche molto diversi caratterialmente come ha raccontato proprio l’attrice. “Pierfrancesco è il più romantico” ha confessato l’attrice e figlia d’arte che sul suo conto ha rivelato – “io non sono una coccolona, non amo dire amore o tesoro”.

Anna Ferzetti su Pierfrancesco Favino: “sono molto orgogliosa di lui”

Nonostante le differenze caratteriali, Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino si amano alla follia. Complici ed amanti, i due sono accomunati anche dalla passione per il cinema e la recitazione. “Dico spesso che sono la sua prima fan, sono molto orgogliosa di Pierfrancesco” – ha detto l’attrice che tra il 2019 e 2020 ha ricevuto due candidature ai Nastri d’argento e ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Paola nel film “Domani è un altro giorno”.

Pierfrancesco Favino/ “La famiglia mi ha insegnato il rispetto per me e gli altri”

Dalla loro unione sono nate anche due splendide figlie: Greta e Lea di 15 e 9 anni che sono amatissime dal padre. Nonostante tutto però la coppia non ha mai pensato al matrimonio. Come mai? A rivelarlo è stata proprio l’attrice che non esclude questa possibilità con il compagno Pierfrancesco Favino: “se arriverà bene, comunque mai dire mai”. Chissà che in futuro i due non possano decidere di sposarsi in gran segreto!

LEGGI ANCHE:

Anna Ferzetti, Greta e Lea, moglie figlie Pierfrancesco Favino/ "Matrimonio? Chissà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA