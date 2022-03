Anna Ferzetti, Greta e Lea, moglie figlie Pierfrancesco Favino/ “Matrimonio? Chissà”

La famiglia di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti formano una delle coppie più celebri nel panorama cinematografico italiano. Stanno insieme dal 2003 e da quel momento in poi la loro storia non ha mai avuto un momento di impasse, di incertezza. Così hanno messo su famiglia, con due bambine, Lea e Greta Favino. Le figlie di Pierfrancesco Favino, Greta e Lea, sono rispettivamente nate nel 2006 e nel 2012, sempre a Roma. Vista la loro età, non si sa granché a riguardo, tuttavia, sono apparse già davanti alle telecamere. Nel caso di Greta, dopo 6 anni di musical, nel 2020 ha preso parte a Maledetta primavera, film di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli. Pierfrancesco e Anna Ferzetti hanno deciso di non sposarsi, almeno per ora. Perché questa scelta? “Non c’è una risposta. Forse perché va bene così? Ogni tanto ne parliamo, chissà” ha spiega Anna Ferzetti a Io Donna in un’intervista di qualche anno fa.

Papà Pierfrancesco Favino/ Morte appresa sul set "Il dolore mi attraversava a ondate"

Chi è Anna Ferzetti, fidanzata di Pierfrancesco Favino?

Anna Ferzetti è una collega di Pierfrancesco Favino, essendo lei un’attrice. E’ figlia d’arte: suo padre infatti è Gabriele Ferzetti, storico attore italiano. I due sono fidanzati da quasi 20 anni e si sono conosciuti nel lontano 2003 a una festa di amici in comune. Ed è lì che hanno ballato insieme per la prima volta. Lui ha 13 anni in più e per diverso tempo hanno vissuto in appartamenti separati, ma nello stesso condominio. Al cinema, l’attrice debutta nel film di Roberto Benigni in La tigre e la neve (2005). È poi diretta dal regista Ozpetek in Un giorno perfetto (2008), in Due vite per caso da Aronadio (2010) e Sul mare da Alessandro D’Alatri (2010). Grande successo di pubblico esplode per Anna Ferzetti con Una mamma imperfetta, serie tv e webserie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, andata in onda sulla Rai, nel 2013, per due stagioni. Il successo della serie di Cotroneo è tale che è stata girata una puntata speciale di novanta minuti Il Natale della mamma imperfetta, evento al cinema solo il 17 dicembre 2013.

