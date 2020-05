Anna Ferzetti interrompe la diretta con Favino/ Bacio al marito per il David

Pubblicità

Anna Ferzetti ha regalato un simpatico colpo di scena durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2020 interrompendo la diretta durante la premiazione del marito Pierfrancesco Favino che ha vinto la categoria Miglior attore protagonista. Felicissima per l’importante riconoscimento ottenuto da Favino, la Ferzetti non ha badato al collegamento con Raiuno e si è fiondata su di lui baciandolo per esprimere tutta la sua gioia. Un fuori programma che ha reso ancora più speciale la 65esima edizione degli importanti premi del cinema italiano che si è svolta con tutti i protagonisti in collegamento dalle proprie abitazioni con Carlo Conti solo in studio a dirigere la serata. Tutto è avvenuto quando Favino è stato eletto vincitore della categoria in cui erano candidati anche Alessandro Borghi (Il primo re), Francesco Di Leva (Il sindaco del rione Sanità), Luca Marinelli (Martin Eden).

ANNA FERZETTI, IRRUZIONE IN DIRETTA AI DAVID DI DONATELLO 2020 PER PIERFRANCESCO FAVINO

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino hanno così regalato un momento romantico e assolutamente naturale durante i David di Donatello 2020. Dopo aver ascoltato l’esito della votazione da un’altra stanza, l’attrice si è precipitata dal marito baciandolo in diretta per congratularsi per la vittoria. Un fuori programma che è piaciuto al conduttore Carlo Conti che ha poi esortato la Ferzetti a raggiungere il marito. Rimasto solo nell’inquadratura, poi, Favino ha ringraziato tutti per la vittoria raccontando anche un episodio di cui è stato protagonista prima del lockdown. «Una signora mi ha fermato e mi ha detto una cosa bellissima, `torni presto a trovarci´ – ha raccontato l’attore – Io tornando verso la macchina ho sentito tenerezza, gratitudine, e orgoglio, di appartenere alla categoria delle donne e degli uomini che fanno parte del mondo dello spettacolo che sono persone che sono state capaci di rialzare la testa sempre». Cliccate qui per vedere il video.

