Anna Ferzetti, moglie Pierfrancesco Favino/ 20 anni d’amore e due figli

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino: l’incontro e l’amore

Anna Ferzetti è la moglie di Pierfrancesco Favino: l’incontro ad una festa di amici in comune fino alla scintilla che ha fatto scattare l’amore. Proprio così: nel 2003 i due attori si conoscono per puro caso ad una festa di amici in comune in un modo davvero originale come ha rivelato proprio l’attrice italiana in una intervista rilasciata a Io Donna. Da quell’incontro però la loro vita è cambiata: si innamorano, per un certo periodo hanno deciso di vivere in appartamenti diversi nello stesso palazzo fino alla decisione di andare a convivere.

“Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza. Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…” – ha raccontato l’attrice. Più di 20 anni amore per la coppia che non ha ancora deciso di compiere il grande passo del matrimonio.

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino e il mancato matrimonio: perchè?

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino sono una delle coppie più belle e longeve del cinema italiano. Uniti ed innamorati da più di 20 anni, i due non hanno mai deciso di compiere il grande passo del matrimonio. Il motivo? A rivelarlo è stato proprio l’attore dalle pagine del settimanale F: “la scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”. Una cosa è certa i due si amano come il primo giorno e l’attore è davvero gelosissimo di lei.

“Siamo gelosi, se lei gira una scena di sesso con un bellone mi rode il cu**, viceversa a lei. Molto spesso io non ho visto delle scene che lei ha fatto e lei non ha visto quelle che ho fatto io” – ha raccontato l’attore parlando della compagna da cui ha avuto due figlie, Greta e Lea.











