Anna Ferzetti, moglie Pierfrancesco Favino/ “Lo amo perchè mi fa crepare dal ridere”

L’incontro fra Anna Ferzetti e il marito Pierfrancesco Favino non poteva che avvenire all’insegna della comicità. I due attori si sono conosciuti infatti circa sedici anni fa, grazie ad una festa. “Lui mi ha pestato il piede. Abbiamo iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più”, racconta la conduttrice a Vanity Fair. La famiglia poi si è allargata grazie all’arrivo delle due figlie: la primogenita, Greta, ha 11 anni. La più piccolina invece è Lea, di cinque anni. “Ci vediamo poco e ogni volta è una gioia ritrovarsi”, sottolinea parlando delle dinamiche della sua vita di coppia. Il segreto quindi è la distanza, un sano allontanamento. “Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza”, continua, “abbiamo vissuto in due case separate fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta […] Erano due appartamenti nello stesso palazzo. Ci abbiamo messo un po’ a passare alla convivenza, ad allineare i percorsi”. Con un passato in una scuola tedesca e un padre assente che non avrebbe mai voluto facesse l’attrice, Anna ha voluto al suo fianco un uomo del tutto diverso rispetto al genitore. Il suo ‘Picchio’, come chiama Pierfrancesco in privato, è molto presente sia con la moglie che con le figlie. “Perchè lo amo? Perchè è paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello e malinconico. Fa crepare dal ridere”. Non c’è da meravigliarsi: basta fare una capatina sul profilo social della Ferzetti per trovare l’ultima impresa del marito. Favino si è trasformato in Bettino Craxi per il film Hammamet del regista Gianni Amelio. Le prove trucco in casa però si sono trasformate per l’attore in un momento divertente: è Anna a riprendere ogni scena, mentre l’attore passa da una pallida imitazione di Aldo Baglio, del famoso trio comico, fino a quella del genio di un famoso detersivo, concludendo poi con una particolare scena del film Frankenstein Jr. Clicca qui per guardare il video di Pierfrancesco Favino.

ANNA FERZETTI, SEMPRE AL FIANCO DEL MARITO PIERFRANCESCO FAVINO

Anna Ferzetti non poteva mancare al fianco del marito Pierfrancesco Favino, soprattutto in occasione della proiezione del film Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino. Nelle Stories di Instagram, l’attrice svela il suo look per l’occasione e poi condivide il momento in cui affronta i flash dei paparazzi. Un abito lungo, nero, elegantissimo. Scarpe con tacco sempre nere e un sorriso smagliante. Mentre lascia il Red Carpet per lasciare il posto al consorte, Pierfrancesco le tocca teneramente una mano, poi lei gli lancia uno sguardo pieno d’amore mentre lui sorride ai fotografi. Oggi, martedì 4 febbraio, Pierfrancesco Favino sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2020 anche per parlare di questo suo nuovo lavoro. “Può sembrare ridicolo, sicuramente sono attratto dall’aspetto fisico di una donna”, ha detto l’attore poco tempo fa a I Lunatici, “ma è come se ci fosse qualcosa in più ad attirarmi, come i particolari fisici si mettono insieme. Mi innamoro del carattere, della capacità di farmi ridere, sono quel tipo di uomo. Mi devo innamorare, anche solo di un dettaglio”. Questo non gli impedisce però di essere più che fedele alla sua Anna, a tutto ciò che hanno costruito insieme in quasi due decenni. “Penso che la fedeltà sia anche questo”, continua, “essere fedeli non solo all’altro ma anche quello che costruire insieme”.

