Anna, fidanzata Leo Gassmann/ Stanno ancora insieme? Silenzio social e mistero

Nonostante sia ormai un personaggio popolare e un cantante affermato, Leo Gassmann rimane un ragazzo molto riservato e restio a mettere in piazza la sua vita privata, soprattutto quando si parla di amore. È per questo che conosciamo molto foco, forse quasi nulla, della sua fidanzata. Sappiamo che si chiama Anna ma non abbiamo un cognome, né sappiamo cosa faccia nella vita. In effetti le ultime notizie sui due risalgono a parecchi mesi fa: Leo è stato paparazzato con questa ragazza in atteggiamenti intimi e da lì la notizia che i due stessero insieme. Dopo nient’altro. Difficile dire se, ad oggi, i due stiano ancora insieme come impossibile trovare tracce della coppia sui social. Leo infatti condivide su Instagram soltanto post che riguardano se stesso e la sua musica.

Leo Gassmann e Anna sono ancora fidanzati? Lui nega dichiarazioni

Qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata ad Adriana Volpe a Ogni Mattina, Leo Gassmann ammetteva la volontà di evitare qualsiasi discorso che riguardasse la sua vita privata e che non fosse la musica o, comunque, la sua famiglia. “A me piace molto il bianco e nero.. se vi dicessimo tutto non ci sarebbe più mistero e quindi interesse…”, le sue parole. Dunque sarà difficile beccarlo nuovamente in compagnia di Anna o di qualsiasi altra ragazza che possa quindi distogliere l’attenzione da ciò che per lui conta di più: la musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA