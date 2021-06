Anna Foglietta/ “Beppe Grillo per difendere il figlio ha superato ogni limite”

Anna Foglietta a 360° nella lunga intervista concessa a Sky Tg24. L’attrice, madrina di Venezia 77, si è raccontata senza filtri, a partire dal rapporto di coppia: «L’universo coppia è difficilissimo oggi più che mai, mi interrogo sempre su perché ci sono sempre più single e perché si fanno sempre meno figli. E’ complicato. La coppia per andare d’accordo deve continuamente accordarsi, tirarla, capire l’altro o fare finta di niente. E’ un lavoro raffinato, di grande strategia. Io non trovo che tutto ciò sia macchinoso: quando ho detto sì per sempre a mio marito, ci ho creduto e voglio che rimanga tale».

Anna Foglietta ha poi parlato del rapporto con i figli: «Il senso di colpa con i figli l’ho completamente debellato. E l’ho fatto con armi bianche, con grande onestà intellettuale, mi sono messa in gioco. Io voglio che i miei figli vedano una mamma felice, che si diverte, contenta. Li includiamo all’interno di un matrimonio. Io non tolgo del tempo ai figli, lo do a me stessa».

ANNA FOGLIETTA: “DONNE STANCHE DI ESSERE ETICHETTATE”

Anna Foglietta ha poi parlato del riscatto delle donne, soffermandosi anche sul video di Beppe Grillo per difendere il figlio Ciro accusato di stupro: «Io sento un vento nuovo, le donne si sono molto stancate di essere etichettate dagli uomini, di sentir dire dagli uomini quello che capita a loro. Quando ho visto il video monologo di Beppe Grillo, ho temuto che avessimo superato ogni limite. E’ stato molto grave, mi ha toccato nel profondo». Anna Foglietta ha poi rivelato: «Da quando ho iniziato a fare psicoterapia, lo dico ai quattro venti: ho acquistato salute e felicità. Anche nel lavoro non ho mai voluto farmi vedere vulnerabile, da quando ho compreso il valore della vulnerabilità non sai quanto ho guadagnato. Non si deve aver paura di dire che si ha paura, perché lì diventi davvero forte e indistruttibile, perché giochi a carte scoperte. E chi ti ferma più?».

