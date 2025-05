Una carriera importante nel mondo del cinema italiano, uno spazio conquistato con sacrifici e talento. Anna Foglietta oggi è una personalità molto apprezzata nel piccolo e nel grande schermo, dopo tante interpretazioni brillanti che l’hanno portata a dove è oggi. Il film a cui è più legata in assoluto, tra i tanti che ha fatto, è Nessuno mi può giudicare, non solo perché le ha permesso acquisire popolarità, ma anche per l’amicizia nata con Paola Cortellesi e Massimiliano Bruno.

Sempre sul fronte della carriera, in una intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha parlato di un episodio inquietante che ha vissuto assieme ad un’altra attrice in un set passato. Stando al suo racconto, infatti, fermò un macchinista che fotografava di nascosto i seni delle attrici. Oggi Anna Foglietta è molto contenta e soddisfatta del suo percorso e guarda al futuro con la giusta consapevolezza.

Carriera e vita privata, Anna Foglietta non si accontenta più

In una intervista rilasciata a La Repubblica, ha detto di non avere intenzioni di accontentarsi, né di accettare qualsiasi progetto a prescindere. “Non mi accontento più. Quando ero più giovane producevo tanto e mi facevo meno domande. Ora dico tanti no”, ha svelato orgogliosa Anna Foglietta. Guardando ai film a cui ha preso parte, come dicevamo, uno dei suoi preferiti sembra essere Nessuno mi può giudicare, ma l’attrice in realtà ha menzionato in una intervista anche Noi e la Giulia, una pellicola che ritiene importantissima e a cui si è affezionata molto, al punto di dare a suo figlio il nome al maschile della protagonista.

“L’ho chiamato Giulio anche per quello: in tempi in cui si parla di un maschile poco attento, lì ho trovato una compagnia di attori estremamente sensibili”. A proposito di figli e genitori, sempre a Repubblica, spiega il suo rapporto non facile con la madre: “Non credo che mi abbia mai conosciuta davvero. Il rapporto si recupera ma non è la stessa cosa”.