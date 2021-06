Anna Foglietta/ “La mamma di Alfredino? Ha tenuto nascosto il suo dolore”

Sono passati 40 anni dal 10 giugno 1981 quando Alfredo Rampi, detto “Alfredino”, cadde un pozzo artesiano, lungo la via di Vermicino, il paese in cui viveva a pochi chilometri da Roma. I tentativi per salvarlo andarono avanti per tre giorni, ma senza successo. Alfredino aveva solo 6 anni. Il 21 e il 28 giugno Sky Cinema manderà in onda la miniserie “Alfredino – Una storia italiana”, diretta da Marco Pontecorvo, per ricordare i fatti di Vermicino. La serie cerca di uscire dalla pura cronaca, per scavare negli animi dei protagonisti. Luca Angeletti è Ferdinando, il padre di Alfredo, Massimo Dapporto è il presidente Pertini e Vinicio Marchioni veste i panni del vigile del fuoco Nando Braglio che parlò per ore al megafono con Alfredo. Anna Foglietta interpreta Franca Rampi, la madre del bambino: “Non ho mai incontrato la signora Rampi. Ho rispetto la volontà di riserbo della famiglia”, ha detto l’attrice a Repubblica.

Anna Foglietta ha aggiunto. “Il ricordo che tutti hanno è di una donna che ha mantenuto dignità e pragmatismo nel suo momento più tragico. E in maniera non convenzionale. Venne giudicata perché non soffriva nel modo in cui l’iconografia della madre imponeva di fare ma reagiva, voleva essere utile, a disposizione dei soccorritori. Ha avuto rari attimi di fragilità”. La signora Franca Rampi, infatti, fu criticata perché mangiava un gelato durante i soccorsi del figlio: stava recuperando le forze per non crollare. “Il film mostra questi aspetti, abbiamo evitato l’obiettivo sul pozzo, sul bambino lì dentro. Cos’è accaduto lo sappiamo, si voleva sottolineare il tentativo di aiuto, enorme e umano, da parte di tutti”, ha chiarito l’attrice. Inoltre la miniserie pone l’accento sul risvolto positivo di questa tragica vicenda: “Dopo la morte di Alfredo è stato creato il Centro Rampi che ha accelerato le operazioni per la nascita della Protezione Civile. In quei giorni gli interventi fallirono non per colpa dei singoli ma perché mancava un coordinamento dell’emergenza. Con questa chiave di lettura si da un senso a quel dolore”, ha spiegato Anna Foglietta.

