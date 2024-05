Anna Foglietta, l’amore per il marito Paolo Sopranzetti e i figli/ “Lo conobbi su Facebook e poi…”

Anna Foglietta conobbe il marito Paolo Sopranzetti sui social: “Così ci incontrammo, tutto era perfetto”

La vita sentimentale di Anna Foglietta ruota attorno al marito Paolo Sopranzetti, sposato nell’ormai lontano 2010 e con il quale ha messo al mondo tre figli. “Ho incontrato mio marito su Facebook”, racconta l’attrice in una intervista rilasciata a Caterina Balivo qualche tempo fa. “Io e mio marito eravamo stati compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi, poi ci siamo sposati”, ha spiegato Anna Foglietta.

Un’intesa naturale, un’alchimia speciale che ha fatto sbocciare una storia d’amore caratterizzata da grande passione: “Cosa accadde dopo? Sono le due del pomeriggio…”, ironizza Anna Foglietta, a proposito del primo incontro con Paolo Sopranzetti.

L’attrice ha posto molta attenzione anche sul percorso che ha intrapreso per migliorare come mamma. Perché per vivere la vita genitoriale con serenità, occorre pensare anche al proprio benessere. “Io sono una mamma completamente diversa dalla mia, lei era troppo devota al sacrificio. Io credo che diventi ricattatorio, non è sempre un bene. Io credo nei sacrifici su se stessi, così i figli hanno una mamma felice”, ha raccontato Anna Foglietta.

L’attrice ha confidato di aver psicoterapia per tre anni e di aver raccolto frutti nella sua vita di tutti i giorni coi figli e col marito Paolo: “È meravigliosa. Mi è servita tanto per capire che mamma stavo diventando e quale mamma volevo essere. Ho fatto delle piccole modifiche che mi hanno aiutato ad essere felice con loro. Tutte le scelte fatte con grande consapevolezza, senza recriminare niente”.











