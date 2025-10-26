Successo a New York per il musical su Anna Frank paladina queer: piovono le critiche, ma il produttore spiega che è una critica alla wokeness

Negli USA è scoppiato un vero e proprio caso attorno al musical “Slam Frank” ideato e prodotto dal compositore ebreo Andrew Fox per riscrivere in chiave woke la storia di Anna Frank, vittima – come ben si saprà – dell’Olocausto e autrice del famosissimo diario diventato testimonianza dirette delle atrocità del Nazismo: un musical – ma ci torneremo – volutamente sopra alle righe e pensato soprattutto per essere una critica ironica alla tenenza woke; ma che è stato aspramente criticato dalla comunità ebraica.

Partendo dal principio, è utile dire che il musical su Anna Frank è stato concepito come una storia nella storia: in scena, infatti, una compagnia teatrale decide di riscrivere la storia dalla ragazzina con l’obbiettivo di “decolonizzarla“, rendendo la protagonista – appunto, Anna Frank – una latina, pansessuale, innamorata di una persona non binaria e in una famiglia neurodivergente; tutto sullo sfondo delle atrocità dell’Olocausto.

Nel musical le situazione attorno ad Anna Frank e ai suoi co-protagonisti progressivamente – anche per rendere l’idea della critica satirica – degenerano e le stelle di David vengono sostituite da spillette con i pronomi, emergono nuove identità di genere sempre più complesse, articolate ed emarginate: il metro del successo dello spettacolo ci è dato dal fatto che tutti e 150 gli spettacoli organizzati nella sola New York sono andati – fino a questo momento – completamente esauriti.

Il produttore Andrew Fox risponde alle critiche sul musical su Anna Frank: “Era una critica alla wokness”

Pur con toni chiaramente critici, il musical che reimmagina Anna Frank come paladina queer ha attirato non poche critiche, tra le quali la più evidente è la petizione aperta da Joy Rosenthal per chiederne l’immediata cancellazione: a suo avviso, infatti, sarebbe gravissimo – oltre che “profondamente offensivo” – trasformare “una delle più sacre testimonianze delle atrocità” dell’olocausto in una critica sociale satirica; con il rischio – a suo avviso – di “generare disinformazione, desensibilizzazione e derisione” su una storia che è e deve essere tutt’altro che ironica.

Dal conto suo, comunque, il produttore del musical su Anna Frank – Andrew Fox – aveva già messo in chiaro prima dell’uscita a teatro la natura di critica alla wokeness della sua opera: sulla petizione – parlando con il Daily Mail – ha scelto la via dell’ironia chiedendo “un po’ di privacy” per affrontare “l’effetto devastante” che le critiche hanno “sulla mia salute mentale”; spiegando anche che le critiche sono “estremamente dannose per le nostre vendite” del musical su Anna Frank, tanto che se prima erano costretti a “rifiutare decine di biglietti in coda”, ora “ne rifiutiamo solo una mezza dozzina“.