Nato a Milano nel 1992, Alessandro Mahmood, salito alla ribalta per le sue partecipazioni a Sanremo, è cresciuto da solo con la mamma, Anna Frau, dopo il divorzio dal padre che ha abbandonato la famiglia e in particolar modo quel bambino venuto su senza il riferimento maschile. Al suo fianco è sempre rimasta la mamma Anna Frau, che lo ha cresciuto con amore, cura e dedizione, dandogli anche l’amore che non ha ricevuto da parte del padre. La mamma di Mahmood è sempre stata al suo fianco anche nei momenti professionalmente importanti della sua carriera, come le due vittorie al festival di Sanremo, la prima nel 2018 e poi la seconda nel 2022 in coppia con Blanco.

Anche lo stesso artista italo-egiziano ha spesso parlato della mamma, spendendo parole al miele per quella donna che con sacrificio e dedizione lo ha cresciuto da sola, tirandolo su nel modo migliore e portandolo per mano verso tutti i grandi traguardi della sua carriera.

Chi è Anna Frau, chi è la mamma di Mahmood: “Sono cresciuto con lei”

Mahmood ha spesso parlato della mamma e del loro rapporto speciale. “Sono cresciuto con mia madre. I vicini di casa erano mia zia e i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia” ha rivelato qualche anno fa l’artista italo-egiziano. La mamma di Mahmood ha avuto un ruolo importante anche nella sua carriera: in prima persona si è spesa affinché suo figlio potesse avere la carriera che desiderava e meritava e per questa ragione ogni giorno lo accompagnava dal maestro di canto, pagando i suoi studi. “Ogni giorno un viaggio, mia mamma non mi ha mai fatto mancare niente, ho studiato e ho preso il diploma” ha raccontato Mahmood parlando di Anna Frau, che ha avuto un ruolo determinante nella sua carriera.

