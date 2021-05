Anna Ghinazzi, moglie di Pupo/ “Lei sa bene che sarò bigamo anche nell’aldilà”

Anna Ghinazzi è ufficialmente la moglie di Pupo colei che ha capito che per avere una vita ‘normale’ e senza bugie con il marito avrebbe dovuto accettare la sua voglia di avere più di una donna e più di una relazione e, quindi, anche la relazione ormai stabile e ufficiale con Patricia Abati, la sua amante. Pupo lo ha precisato ospite a Domenica Live qualche settimana fa quando, parlando della sua vita a tre, ha dichiarato: “Lei sa bene che sarò bigamo anche nell’aldilà”.

Questo significa che Anna non poteva far altro che chiudere con lui quindici anni dopo il loro sì oppure accettare la situazione. Questa volta non si trattava della sua solita scappatella ma di qualcosa di solido che è diventata pian piano una famiglia allargata di cui lui continua a parlare fiero e anche felice: “Loro sono state il mio più grande investimento”.

Anna Ghinazzi, moglie di Pupo, chi è e cosa fa nella vita la donna ‘ufficiale’ dell’artista?

Ma chi è Anna Ghinazzi? Non sappiamo molto di lei perché a parte la vita poliamorosa che condivide con Pupo e Patricia non ama molto mettersi sotto i riflettori e continuare a farsi notare. Quello che sappiamo di lei è che ormai da una vita, quasi 50 anni, fa parte della vita di Enzo, l’uomo che ha sposato quando aveva solo venti anni nel 1975. La donna vive a Ponticino, in provincia di Arezzo, con la sua famiglia visto che dal matrimonio con Pupo sono nate due figlie, Ilaria e Clara. In realtà da un’altra relazione extraconiugale, Pupo ha avuto un’altra figlia, Valentina. La sua vita è affollata di donne ma nonostante questo sembra che non voglia e non possa rinunciare a nessuna di loro.

