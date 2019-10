ANNA GHINAZZI MOGLIE DI PUPO/ Si può amare nonostante tutti tradimenti?

Anna Ghinazzi, moglie ufficiale di Pupo non ha mai smesso di amarlo: è il cantante che ha sposato e che ha voluto al suo fianco anche di fronte a tanti tradimenti. Ormai a suo agio anche a dividerlo con l’amante Patricia Abiati, la donna è sempre apparsa forte di carattere agli occhi del consorte. Nessuno al suo posto forse avrebbe accettato di creare una famiglia allargata alternativa. Dopo il fatidico sì pronunciato nel ’74, la Ghinazzi ha dato alla luce due figlie, Ilaria e Clara. “Ritengo Patricia e Anna il più grande investimento della mia vita, anche se è stato il più rischioso”, ha detto tempo fa il cantante a Live – Non è la d’Urso, dove ritornerà nella puntata di oggi, domenica 20 ottobre 2019. “Le amo entrambe e insieme alle mie figlie rappresentano quanto di più caro ho al mondo: la mia famiglia”, ha aggiunto.

ANNA GHINAZZI, MOGLIE DI PUPO: IL MATRIMONIO IN GIOVANE ETÀ…

Le cose però non sono state sempre rosee per il trio. All’inizio Anna ha sofferto molto per la presenza di Patricia, nonostante fosse a conoscenza del fare libertino del marito e dei tanti tradimenti fatti alle sue spalle. “Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”, ha sottolineato ancora. L’amore per Anna Ghinazzi è stato sempre folle per Pupo, nonostante abbia sempre ammesso di amare allo stesso modo due donne negli ultimi 30 anni. Anna e Enzo, il vero nome dell’artista, si sono conosciuti quando erano appena adolescenti. Pupo aveva 17 anni in quel Settanta in cui si sono incontrati. Quattro anni più tardi la donna rimane incinta, ricorda Il Corriere della Sera, così la coppia decide di sposarsi. Per il cantante sarà un periodo di forte cambiamento, soprattutto perché sceglierà di abbandonare gli studi per iniziare carriera militare.

I TRADIMENTI DEL MARITO

Nel ’75 però la Baby Records decide di lanciarlo nel mondo della musica con l’alias Pupo. Il primo tradimento perdonato da Anna, anche se i due sembreranno sul punto di separarsi, risale ai tempi di Gelato al cioccolato. Il cantante subisce il fascino di Donatella Milani e non ci pensa due volte a tradire la moglie, che poi però lo perdona. E non solo una volta o due. “Oggi è il paradiso. Siamo una famiglia d’amore, abituata alle storie forti, alla crudezza e alla meraviglia della verità”, ha dichiarato diversi anni dopo il cantante al quotidiano nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA