Anna Ghinazzi moglie Pupo / Amore folle e “allargato”, lui: “faccio ciò che fanno tutti”

Anna Ghinazzi è al fianco di Pupo dal ’74: un amore folle il loro, fatto però anche di piccoli scivoloni che alla fine hanno spinto i due ad allargare la famiglia. Non è un mistero infatti che Pupo abbia sempre avuto il pallino delle donne e di scappatelle ne ha avute tante, tutte perdonate dalla consorte. Finchè nella sua vita non ha fatto il suo ingresso anche Patricia, la compagna con cui sta dall’89. “Faccio quello che fanno tutti gli uomini, solo che io lo dico”, ha detto il cantante qualche anno fa a Domenica Live, “non tutti gli uomini hanno una moglie e amante, ma molti. Io amo due donne, Anna e Patricia”. La storia d’amore con Anna Erli risale poi al ’70, quando Pupo aveva solo 15 anni. Quattro anni dopo i due hanno deciso di sposarsi: lei era incinta e le nozze sono state immediate. La loro vita però è cambiata subito dopo, a causa della partenza del cantante per il servizio militare.

Anna Ghinazzi e Pupo, l’incubo della separazione

Anna Ghinazzi e Pupo hanno vissuto anche l’incubo della separazione. Anche se il cantante e la moglie stanno ancora insieme e hanno superato lo scoglio, non possiamo dimenticare che negli anni Settanta avevano deciso di dividere le loro strade. La ‘colpa’ è da ricercare nella relazione che all’epoca Pupo aveva avviato con Donatella Milani, l’insegnante di canto e allora sua corista che ha scritto per lui Su di noi, in collaborazione con paolo Barbani. E così marito e moglie hanno deciso di richiedere la separazione legale, anche se poi Pupo è ritornato da Anna a braccia aperte. “Ci siamo trovati in mezzo a una storia senza programmare nulla”, ha dichiarato Pupo a Domenica In tempo fa, “ma a un certo punto piuttosto che distruggere quello che avevamo costruito abbiamo deciso di andare avanti e trovare una strada per salvarlo”. Da quanto sappiamo però i primi tempi non sono stati semplici per Anna: le gelosie non mancavano, ma ora è tutto finito. Anche perchè Pupo ha capito che non mettere in competizione le due donne della sua vita è uno dei segreti più potenti perchè il loro amore possa continuare ad esistere. E fino ad ora ha avuto ragione.



