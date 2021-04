ANNA GHINAZZI, MOGLIE PUPO/ “Lei gelosa della mia amante ma…”

Con Pupo ospite di Mara Venier per raccontarsi, tra carriera e vita privata, non è da escludere che la conduttrice di Domenica In si soffermi a parlare di quella che il cantante toscano, Enzo Ghinazzi all’anagrafe, ha più volte definito “relazione poliamorosa“. Una delle protagoniste è la moglie di Pupo, Anna Ghinazzi, la donna che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha sposato nel 1974. Dalla loro unione sono nate due figlie, Ilaria e Clara, nel complesso una famiglia che Pupo non ha esitato a definire “invidiabile, normale, perfetta“. La particolarità della condizione sentimentale di Pupo è stata espressa dal diretto interessato nel corso di un’intervista da Barbaro D’Urso a Domenica Live nel 2016: “Faccio quello che fanno tutti gli uomini, solo che io lo dico. Non tutti gli uomini hanno moglie e amante, ma molti. Io amo due donne, Anna e Patricia“.

ANNA GHINAZZI, MOGLIE PUPO

L’ostenta serenità odierna è il risultato di una serie di passaggi anche dolorosi per il rapporto tra Pupo e Anna Ghinazzi. Per la moglie di Pupo, infatti, non è stato facile accettare la presenza di un’altra donna nella vita del marito. Ad ammetterlo è stato proprio il toscano: “Con Anna vivo i momenti a casa. Tra loro un po’ di gelosia ci sarà ma sono molto rispettose. Però non scherziamo, non consiglierei a nessuno di intraprendere questo tipo di strada. È accaduto, ancora siamo insieme, ma non è semplice“. Di certo il vero collante del rapporto tra Anna Ghinazzi e Pupo è un grande amore. Già in passato la donna perdonò il tradimento del marito con la collega Donatella Milani, quando i due arrivarono ad un passo dalla separazione legale salvo poi tornare insieme: “Ci siamo trovati in mezzo a una storia senza programmare nulla, ma a un certo punto piuttosto che distruggere quello che avevamo costruito abbiamo deciso di andare avanti e trovare una strada per salvarlo“.

