Anna Pepe si gode il successo e non pensa all’amore: “Fidanzato? Parlano le mie canzoni…”

La vita amorosa di Anna Pepe, semplicemente conosciuta come Anna, continua ad alimentare i rumor e le voci all’interno del mondo del gossip. La sua ultima relazione con Artie 5ive ha fatto sognare i fan, ma ormai fa parte del passato e ci si chiede se l’estate porterà un nuovo amore nella sua vita. La giovane sembra non preoccuparsi di questo aspetto e fa benissimo, d’altronde la carriera le sta regalando grandi soddisfazioni e le occasioni mondane per socializzare non mancano.

Intervistata dal Corriere della Sera sulle questioni di cuore, Anna ha preferito dribblare e mantenere un alone di mistero. La giovane cantante ha infatti detto che sono le sue canzoni a parlare per lei. Dunque, se guardiamo ai suoi ultimi pezzi, come l’esplosivo singolo “Désolée” tutto appare abbastanza chiaro.

Anna Pepe, il gossip impazza dopo la storia finita con Artie 5ive ma nessun fidanzato all’orizzonte

Nel pezzo infatti si fa riferimento ad una persona del suo passato, si descrive una storia piuttosto complicata e anche l’incertezza di aprirsi all’amore, dato che le cose non sembra vanno come si vorrebbe. Insomma, nulla di particolarmente innovativo o nuovo, ma sono pur sempre sentimenti che vanno rispettati. E allora lasciamo che parli la musica, mentre il gossip impazza e ripete la stessa domanda delle ultime settimane: Anna è fidanzata?

In questo momento sembra non ci sia nessuno nella sua vita sentimentale, ma vedremo se le cose cambieranno da qui a fine estate. Manca ancora più di un mese e i fan della ragazza sperano in un nuovo arrivo. Saranno accontentati? Chissà, l’importante che Anna sia serena, indipendentemente dalle questioni di cuore.