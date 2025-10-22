Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato il film di Monica Guerritore dedicato all'attrice Anna Magnani

Da una parte, c’è l’attrice più famosa, celebre e popolare del nostro cinema, un vero e proprio volto di riferimento nel mondo, ovvero Anna Magnani; dall’altra c’è Monica Guerritore, grande attrice teatrale, meno fortunata al cinema, che si appassiona della figura tanto da scrivere, dirigere e interpretare un film in cui se ne racconta la vita. Un atto d’amore e un atto di narcisismo artistico fusi in un’unica opera, Anna, primo film diretto da Guerritore, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Il film Anna si concentra sugli ultimi anni della vita dell’attrice romana, dal 1956, quando vinse l’Oscar per La Rosa tatuata fino alla sua morte nel 1973, raccontando soprattutto le sue piccole e grandi battaglie per farsi accettare dal mondo del cinema che non riusciva a perdonarle lo scorrere del tempo e il brutto carattere. Aneddoti che si rincorrono, che diventano flashback (soprattutto relativi all’amore con Roberto Rossellini) e poi spaziano dentro il complicato carattere di Magnani, dalla protervia al calore umano, dall’insolenza alla dolcezza.

Guerritore, che in questo film ha evidentemente gettato il cuore, vuole soprattutto far emergere lo spirito indomito di una donna costretta a diventare una guerriera fin dalla nascita e lo scontro tra questo suo atteggiamento e il mondo del cinema del dopoguerra, tra il Neorealismo e le nuove onde pasoliniane, tra il bisogno di lavorare, anche se solo per sentire il calore e l’apprezzamento delle persone, e la resa all’età che passa.

Il film Anna sa cogliere lo spirito popolaresco del personaggio, la sua anima indomita, non riesce però a trasfonderlo al resto, ai personaggi secondari, allo sfondo che resta manierato e didattico; inoltre, quando di Magnani si cerca di restituire il lato riflessivo e intimo, la messinscena incappa in una quantità di scivoloni di gusto e misura da far pensare a una ricerca del kitsch e del melodramma greve che, magari in sintonia per un pubblico da prima serata generalista, non c’entra nulla con il ritratto che si sta facendo.

Anna perde di continuo il tono, la strada e la concentrazione, restando solo sulla protagonista e sottovalutando, per non dire maltrattando, tutto il resto, dagli attori ai personaggi, dalle immagini alla musica. Sembra una delle ricostruzioni di finzione all’interno di un documentario didattico, che in più di un’occasione sfiora il ridicolo involontario. La sincerità di fondo meritava un modo migliore per venire esternata.

