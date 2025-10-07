Anna in Buongiorno Mamma 3, cos'è successo davvero? Anticipazioni bomba sul finale: svelata tutta la verita, ha scoperto di essere malata e...

Cos’è successo davvero ad Anna in Buongiorno Mamma 3? Anticipazioni bomba sul finale

Manca poco al gran finale di stagione di Buongiorno Mamma 3, questa sera, martedì 7 ottobre, andrà in onda l’ultima attesissima puntata tutti i nodi verranno al pettine e finalmente si scoprirà cos’è successo davvero ad Anna in Buongiorno Mamma 3, com’è morta e, a questo punto visti gli ultimi intrecci narrativi e quello che è successo nella scorsa puntata, se Anna è morta davvero oppure e viva. Facendo un passo indietro, questa stagione si è aperta con un balzo in avanti di cinque anni e tanti cambiamenti. Accanto a Guido Borghi (Raoul Bova) non c’è più Anna (Maria Chiara Giannetta) ma Laura (Serena Iansiti).

Si scopre che Anna in Buongiorno Mamma 3 è morta cinque anni prima e che guido si è innamorato di Laura che è pronto a sposare ma cos’è successo davvero ad Anna? Guido e Colparico (Domenico Diele), infatti, iniziando ad aver il sospetto che la verità sia diversa ed Anna non sia morta in un incidente. A complicare il tutto ci sono anche i sospetti di Agata (Beatrice Arnera) che sospetta che Laura nasconda qualcosa e che sia implicata addirittura nell’omicidio. Del resto una serie di indizi lasciavano presupporre che la colpevole fosse Laura e invece dalle anticipazioni Buongiorno Mamma 3 si scopre che la verità sarà molto diversa e ci sarà un colpo di scena clamoroso.



Anna è viva o morta in Buongiorno Mamma 3? Spoiler clamorosi: malattia nascosta per difendere la famiglia

Cos’è successo davvero ad Anna in Buongiorno Mamma 3? Mentre Agata indagava su Laura convinta che nascondesse qualcosa, Guido ha ritrovato l’agenda della moglie con degli strani appuntamenti. Nel frattempo anche la figlia Sola ha notato degli strani appuntamenti della madre con un misterioso uomo e convinta che si trattasse di un amante non ha detto nulla agli altri membri della famiglia. Tuttavia, tramite un flasback si scoprirà che la verità è diversa! Gli incontri della donna non erano con un presunto amante ma con il medico. Anna in Buongiorno Mamma 3 ha scoperto di essere malata e di non voler gravare ulteriormente sulla sua famiglia: “Mio figlio Jacopo ha visto la madre immobile per tutta la vita. Non sono i figli a doversi prendere cura dei genitori” dirà la donna al telefono con il medico e questo apre ulteriori scenari: Anna in Buongiorno Mamma 3 è viva oppure che cos’è successo davvero il giorno dell’incidente?