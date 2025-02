Anna, Jack o Simone: chi è il vincitore di Masterchef 14? Il menù italo-cinese trionfa!

È Anna la vincitrice di Masterchef 14! La concorrente, con il suo menù pensato per unire la cultura italiana con quella cinese, ha conquistato i giudici che l’hanno premiata decretandola la vincitrice di Masterchef 14. Immensa l’emozione della concorrente e aspirante chef, che dopo la proclamazione corre ad abbracciare i suoi genitori e il fratello, in studio per sostenerla durante la finale di Masterchef 14. In lacrime, dopo la vittoria finale, Anna dichiara: “Il valore più grande che abbiamo è l’autenticità. La diversità è bellissima”. Ora il suo sogno di coordinare il suo lato cinese con quello italiano potrà finalmente diventare realtà. (agg. JC)

Dopo l’eliminazione di Mary, Anna, Jack e Simone si giocano il tutto per tutto. Chi è il vincitore di Masterchef 14 tre loro tre? Come in ogni edizione, i tre concorrenti presentano un menù che parli di loro. Simone decide di dar spazio alla sua terra, le Langhe, con dei piatti della tradizione rivisitati. Anna, invece, parla delle sue due identità, quella che mescola le sue origini cinesi con la sua parte italiana, la terra dove è nata a cresciuta e che l’ha accolta. Un viaggio intorno al mondo, invece, per Jack, che sceglie di mescolare sapori e tecniche che provengono da ogni angolo del globo.

Tra antipasti, primi, secondi e dolce, i tre concorrenti si danno filo da torcere per il titolo di il vincitore di Masterchef 14, sostenuti dalle loro famiglie, giunte in studio nella Masterclass per fare il tifo per loro. Presenti in balconata anche gli ex concorrenti, arrivati per godersi la finale e tifare per i loro ex compagni. C’è chi preferisce Jack, chi Anna e chi Simone: ognuno ha il suo preferito ma a scegliere chi vincerà Masterchef 14 saranno solamente i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.