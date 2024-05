Anna Kalinskaya, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Lui conferma le voci: “Stiamo insieme ma…”

Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata di Jannik Sinner: la conferma del tennista

Non ci sono più dubbi: Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Dopo le voci degli ultimi giorni è stato proprio il celebre tennista a confermarlo, senza tuttavia sbilanciarsi in dettagli su questa relazione a quanto pare appena nata. “Sto con Anna, quello sì”, ha risposto il campione azzurro 22enne alla domanda diretta, come riporta Open, chiarendo le voci nate dopo l’avvistamento dei due insieme in un locale a Parigi. “Però teniamo tuto molto riservato, conoscete la mia riservatezza – ha tenuto a precisare il tennista – di più non dico”.

TABELLONE ROLAND GARROS 2024/ Sinner apre con Eubanks, in finale Zverev, Nadal o Djokovic (23 maggio)

Anna Kalinskaya è a Mosca il 2 dicembre del 1998, e condivide con Jannik Sinner un punto molto importante: lo sport. Come lui, Anna è una tennista ed è attualmente al numero 25 del ranking mondiale. Non ha ancora conquistato alcun torneo del circuito Wta, tuttavia quest’anno è arrivata in finale a Dubai, dove è stata poi sconfitta dall’italiana Jasmine Paolini.

Jannik Sinner al Roland Garros, sale l'ottimismo/ Il tennista italiano parte oggi per Parigi (21 maggio 2024)

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, dal primo avvistamento insieme alla conferma della relazione

Jannik Sinner è stato avvistato con la sua nuova fidanzata, per la prima volta, poco prima dell’inizio del Roland Garros, al bancone della langosteria dello Cheval Blanc a Parigi. I due tennisti sono stati paparazzati mentre erano intenti a parlare in modo molto fitto e vicini, cercando di non dare nell’occhio. Invece sono finiti su una serie di scatti diffusi da Dagospia, che in poco hanno fatto il giro del web. Questo è bastato per sollevare i sospetti che la chiacchierata non fosse un semplice scambio sportivo tra due tennisti ma qualcosa di più. La conferma che le cose stanno effettivamente così è arrivata solo oggi, dalle dichiarazioni del campione azzurro. Prima di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya è stata fidanzata con Nick Kyrgios, una relazione tuttavia finita abbastanza male.











© RIPRODUZIONE RISERVATA