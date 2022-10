Anna Kanakis, chi è/ Miss Italia a 15 anni e attrice: la seconda vita come scrittrice

Anna Kanakis, chi è: miss Italia e attrice

Anna Kanakis sarà ospite questo pomeriggio, giovedì 13 ottobre, di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nata a Messina nel 1962, nel 1977 a soli 15 anni viene eletta Miss Italia: “Una sera, a soli quindici anni, mentre mi scatenavo su una pista da ballo nell’Isola di Vulcano dove mi trovavo in vacanza con mamma e sorella, mi elessero Miss Vulcano. Da li a qualche settimana mi ritrovai al concorso di Miss Italia, che vinsi”, racconta la Kanakis sul suo sito ufficiale. Anna Kanakis è stata la prima più giovane Miss Italia ad essere eletta, dopo una modifica del regolamento. Debutta al cinema, con piccoli ruoli nella commedia brillante di Sergio Martino e di Castellano e Pipolo. Il primo ruolo drammatico risale al 1989 nel film ‘o Re di Luigi Magni, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

Anna Kanakis: la seconda vita come scrittrice

Nel 2010, con il romanzo “Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand”, Anna Kanakis debutta come scrittrice. “La scrittura io l’ho sempre amata per cui fin da ragazzina, nel mio liceo Cutelli di Catania, amavo scrivere. La mia insegnante di italiano ogni tanto pubblicava i miei temi su un giornale della mia città e io ne ero molto orgogliosa. Poi durante una pausa professionale, fra una fiction e un altro lavoro, leggendo un romanzo, una biografia di George Sand, mi sono imbattuta nel suo ultimo amante, nel suo ultimo amore. Li ho cominciato a scrivere delle pagine a penna, perché io scrivo solo a penna”, ha raccontato a Interviste Romane. Nel 2011 pubblica il suo secondo romanzo “L’amante di Goebbels”, storia vera di Lída Baarová, attrice cecoslovacca che fu amante di Joseph Goebbels nel 1938. Ha appena pubblicato il suo terzo libro: “Non giudicarmi”, in cui racconto l’ultimo giorno di vita del conte Jacques d’Adelsward Fersen.

