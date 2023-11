Anna Kanakis è morta/ Chi era l’attrice che divenne Miss Italia a 15 anni: l’annuncio del marito Marco

Anna Kanakis è morta: addio all’attrice e scrittrice. Aveva 61 anni

Anna Kanakis, attrice ed ex modella, è morta. A confermarlo all’Adnkronos è stato il marito Marco Merati Foscarini. La donna aveva 61 anni e al momento non sono chiare le cause del decesso. I funerali si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Kanakis è stata la Miss Italia più giovane della storia. Nel 1977 è stata premiata con corona e scettro a soli 15 anni di età. Partecipò poi anche a Miss Universo nel 1981.

Successivamente è stata modella, attrice in quasi trenta tra film e fiction, è entrata nel mondo della politica ed è stata anche scrittrice. Figlia di padre greco e di madre originaria di Tortorici, in un’intervista rilasciata lo scorso anno a Oggi è un altro giorno dichiarava: “Il mio è stato un papà assente quindi io non so com’è in una famiglia tipo la figura del padre. Ho avuto una famiglia matriarcale con una mamma molto in gamba”.

Chi era Anna Kanakis: da Miss Italia ai due matrimoni

Dopo il successo a Miss Italia e i primi lavori da modella, Anna Kanakis debuttò al cinema, inizialmente con piccoli ruoli e poi, con Luigi Magni, arrivò il primo ruolo drammatico: recitò infatti nei panni di una brigantessa nel film’o Re, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. In quanto alla politica, Anna Kanakis fu responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR), il partito fondato da Francesco Cossiga. Parlando di vita privata, Kanakin si è sposata due volte: nel 1982, a soli 19 anni, ha sposato il musicista Claudio Simonetti; nel 2004 è poi convolata a nozze con Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini uno degli ultimi dogi di Venezia.











