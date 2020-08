Anna Kanakis/ “Vincere Miss Italia mi emancipò in fretta, ma…” (C’è tempo per)

Anna Kanakis ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai1. La ex Miss Italia è pronta a raccontarsi tra vita professionale e privata soffermandosi anche sull’evoluzione volontaria che ha deciso per la sua carriera. Un ritiro dalle scene in parte voluto dalla sempre bellissima attrice che ha deciso di farsi apprezzare e conoscere dal grande pubblico come scrittrice di romanzi storici. Una decisione inconsueta per uno dei volti più belli del cinema italiana che si è ritrovata giovanissima a trionfare nel concorso di bellezza di Miss Italia. Intervistata da FQMagazine (data 17 febbraio 2015) parlando proprio del concorso di bellezza ha detto: “vincere Miss Italia mi emancipò in fretta. A neanche 16 anni ero già economicamente indipendente”. Poi l’attrice ha ricordato anche il patron Enzo Mirigliani: “un uomo gentile dagli occhi piccoli, stretti e furbi, mi avrebbe voluto portare a Roma per far di me una stella del cinema delle docce. La Gloria Guida del Sud, l’Edwige Fenech di Sicilia”. Una proposta che la Kanakis, allora solo sedicenne rifiutò preferendo però viaggiare e scoprire il mondo. “Rifiutai, ma sfruttai l’occasione per girare il mondo con una valigia tra una sfilata e l’altra” ha detto l’attrice. Oggi l’attrice ha 58 anni e ha deciso di “rifarsi” una carriera come scrittrice di romanzi a fondo storico.

Anna Kanakis oggi: “Sono contenta di ciò che sono”

Una decisione che Anna Kanakis attrice ha preso con grande serenità e guardando al passato ha precisato: “rifarei tutto quel che ho fatto, ho tenuto costantemente il piede sull’acceleratore e ho sempre guardato avanti. Sono contenta di ciò che sono. Una donna non più giovane che ha imparato a fare i conti con il tempo, a dilatarlo, a giocarci senza malinconia”. Non solo, recentemente in pieno clima da pandemia Covid-19, la Kanakis ha voluto far sentire la sua voce dalle pagine dell’Adnkronos (data 1 giugno 2020) commentando le scelte di alcuni paesi europei circa le regole da rispettare per il contenimento del virus. “La Grecia fa benissimo a tutelarsi. Io approvo tutte le cautele possibili” – ha detto l’attrice di origini greche, visto che il padre è nato a Creta. “In Grecia vivono di turismo e se scoppia un focolaio, la loro economia salta” ha sottolineato la Kanakis che ha proseguito dicendo – “prima della Grecia voglio parlare dell’Italia. Io non avrei riaperto Lombardia e Piemonte e forse neanche Veneto ed Emilia Romagna: avrei aspettato almeno altri dieci giorni. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle che il cosiddetto distanziamento fisico è l’unica cosa che consente di controllare diffusione virus”. Una cosa è certa quest’estate per la bellissima ex Miss Italia nessun ritorno in Grecia visto che trascorrerà le vacanze in Italia!



