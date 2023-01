Anna Laura Millacci, ex di Massimo Di Cataldo/ La figlia Rosalù e le accuse smentite

Anna Laura Millacci, chi l’ex di Massimo Di Cataldo

Massimo Cataldo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dopo il matrimonio con Jorgelina Borda ha avuto una relazione con Anna Laura Millacci, da cui è nata la figlia Rosalù. Nel 2013 Anna Laura Millacci accusò il cantante di percosse denunciando le violenze con foto pubblicate sul social network: “Ci sono donne che ogni giorno subiscono violenze e continuano a perdonare. Io il signor Di Cataldo, faccia d’angelo e aspetto da bravo ragazzo l’ho perdonato tante volte.

Anche quando ero incinta mi ha picchiata e Rosalù è un miracolo sia nata. Questa volta le botte me le ha date al punto da farmi abortire il figlio che portavo in grembo”. Massimo Di Cataldo è stato quindi indagato per maltrattamenti e procurato aborto.

Massimo Di Cataldo assolto dalle accuse di violenza

Nel 2015, l’Autorità giudiziaria competente ha archiviato definitivamente il caso accertando l’insussistenza dei fatti e confermando la totale estraneità di Massimo Di Cataldo alla vicenda. “Ero davvero sconvolto, non capivo come una donna, madre di mia figlia, potesse arrivare a fare una cosa simile solo perché una storia finiva. Ero incredulo delle accuse infamanti che stavo subendo, ma a parte lo shock iniziale, essendo certo della mia innocenza, ho reagito e ho preso provvedimenti per tutelarmi sia come uomo sia come artista”, ha raccontato Massimo di Cataldo sulle pagine di Visto. E ha aggiunto: “Rimane la madre di mia figlia, ma non so se troverò un giorno la forza di perdonare”. Dopo la fine della sua relazione con Anna Laura Millacci, Di Cataldo è stato legato ad Adele Ceraudo. Sulla sua attuale situazione sentimentale, invece, non si hanno notizie ufficiali.

