Anna Lou Castoldi al Grande Fratello Vip 2021?/ La vita di Asia Argento nel mirino

Siamo ormai ad un passo dall’estate ma nei corridoi di casa Mediaset si lavora alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che si parla del reality che potrebbe portare personalità di spicco nella casa più spiata d’Italia ma oggi si torna a farlo perché sul settimanale Oggi si parla di un altro possibile nome, quello di Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan. La giovane è ormai nel mirino del gossip e della televisione interessata alla sua vita e anche ad averla tra le sue fila soprattutto per quello che potrebbe regalare ad un programma come il Grande Fratello tra storia personale e privata. In particolare, sul settimanale si legge: “Il Grande Fratello vip ha messo gli occhi su Anna Lou Castoldi, 20 anni, figlia di Morgan e Asia Argento. A Cologno Monzese si sussurra che le trattative per averla nel cast siano già ad un ottimo punto”.

Anna Lou Castoldi al Grande Fratello Vip 2021?

Naturalmente non vi è conferma ufficiale della sua partecipazione ma, al momento, nemmeno una smentita e così i fan che hanno apprezzato Anna Lou Castoldi in Baby 3 adesso sperano di conoscerla meglio proprio grazie alla sua partecipazione al programma: “La giovane figlia d’arte cederà alle lusinghe del piccolo schermo? Ah, saperlo..”. La figlia di Asia Argento e Morgan si è detta interessata al cinema e, ancora di più, all’arte che continua a studiare con passione, siamo sicuri che il reality le interessa poco ma mai dire mai quando gli argomenti sono convincenti.

