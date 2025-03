Nello studio de I Fatti Vostri su Rai 2 è stata ospitata Anna Lou Castoldi che si è lungamente raccontata tra successi e vita privata dopo il successo che ha riscosso nella recentemente chiusa edizione di Ballando con le Stelle nel corso della quale si è accompagnata dal maestro Nikita Perotti venendo (per così dire) ‘eletta’ come la vere a propria rivelazione dell’ultima edizione del seguitissimo contest di ballo: proprio a Ballando Anna Lou Castoldi e Nikita sono riusciti – pur non vincendo – ad ottenere un’ottima quarta posizione superando alcuni dei più noti volti della televisione e del cinema italiano.

Partendo proprio dall’esperienza a Ballando, Anna Lou Castoldi ricorda che “tendenzialmente non ho aspettative sulle cose quindi sono andata lì con il cuore puro, ma tendendo ad essere pessimista avevo anche paura”, salvo poi scoprire strada facendo che il tutto “è stato meraviglioso” soprattutto grazie “all’affetto che ho ricevuto dal pubblico”; mentre per i curiosi che si immaginano una qualche storia d’amore con Nikita, spiega che “ci siamo visti qualche volta“, ma senza riuscire a mettere su qualcosa di concreto dato che “abitiamo piuttosto lontani, lui è tra Torino e Genova e io a Roma”.

Passando oltre a Ballando con le Stelle, Anna Lou Castoldi ha riflettuto anche sul suo futuro nel mondo dello spettacolo, confessando che a 23 anni – quasi naturalmente – non ha ancora un’idea precisa di quello che farà: “Per adesso fare la DJ è la mia principale occupazione, ma ho molte passioni come l’arte che mi affascina in tutte le sue forme, l’organizzazione degli eventi, la scrittura, la recitazione e un pochino anche la politica” dalle quali – separatamente o anche “tutte assieme” – spera di riuscire a trarre un futuro sereno; mentre ovviamente anche il cinema potrebbe avere uno suo spazio dato che “lo amo”, sottolineando che “sono assolutamente aperta a qualsiasi proposta“.

Alla domanda se portare il ‘peso’ di una famiglia di persone famose come i suoi genitori e i suoi nonni, Anna Lou Castoldi ha sottolineato che “io mi propongo per quello che sono e penso che stia un po’ alle persone fare la distinzione tra me e la mia famiglia“, sostenendo che “cerco di non scervellarmi troppo e di vivere le cose come vengono”; mentre quasi certamente la sua saggezza – che peraltro sostiene anche di “non sapere neppure di averla” – crede che sia imputabile proprio al suo passato e a quelle “cose che mi hanno fatto crescere più in fretta dei miei coetanei” costringendola a “riflettere sempre su qualsiasi cosa capiti”.