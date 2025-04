Si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo partecipando di recente a Ballando con le Stelle 2024, ma Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento aveva già conquistato l’attenzione dei media in passato, per via di alcune vicende che l’avevano spinta persino a cancellarsi dei social. “Un giorno (aveva sedici anni, ndr) pensai bene di fare delle scritte sui sedili. Ne ho fatto 3 o 4. Ho messo una storia nella quale sembravano indelebili e le persone si sono arrabbiate. Sono usciti un sacco di articoli”, ricorda sconsolata in un passaggio in tv, proprio a Ballando con le Stelle.

“Volevo proprio nascondermi quando è successo. Mi hanno insultato gravemente dicendo cose tipo che avrebbero dovuto abortirmi. Cose assurde”, le parole di Anna Lou Castoldi. La figlia del cantante e della celebre regista ha rischiato grosso, perché all’epoca dei fatti era minorenne. Dal rischio della denuncia ai servizi sociali il passo è stato breve, come ha ricordato Anna Lou.

Anna Lou Castoldi, l’insegnamento tratto dai servizi sociali: “Adesso prima di fare una cosa ci penso”

Da quella vicenda la ragazza pare aver imparato molto e oggi ovviamente non commetterebbe più lo stesso errore. “Ora, prima di fare qualcosa, ci penso. La stessa assistente sociale mi disse che nessun altro, facendo quello che ho fatto io, sarebbe andato ai servizi sociali”, evidenzia Anna Lou Castoldi. La classe 2001, oltre ad incuriosire il pubblico per i fatti riguardanti la sua vita privata, ha destato interesse per le questioni di cuore.

Dalla storia d’amore con l‘ex fidanzata Dora al presunto flirt con Nikita Perotti durante Ballando con le Stelle. Più volte, nei mesi scorsi, la figlia di Morgan e Asia Argento aveva confermato di essere serenamente single. Sarà ancora così?

