Una delle sorprese dell’anno scorso è stata senza dubbio Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, che ha incantato tutti con la sua leggerezza e la sua unicità a Ballando con le stelle, che ha poi visto la vittoria di Bianca Guaccero. Seppur abbia debuttato giovanissima sul grande schermo, non ha mai rincorso la fama a tutti i costi, e si è sempre dedicata ai suoi amici e al suo mondo interiore che è ricchissimo di sfumature che il pubblico ha imparato a conoscere proprio su Rai1 ogni sabato sera.

Non tutti sanno, però, che la figlia di Asia Argento da piccola è stata vittima di bullismo. Soprattutto alle medie si vergognava del suo corpo e i compagni di classe facevano delle rime stupide con il suo nome al fine di mortificarla e spingerla al pianto. I bambini, d’altronde, sanno essere molto crudeli. Come ha raccontato lei stessa “soffrivo di dismorfia, praticamente mi vedevo in un modo diverso dagli altri” e ha cercato di superare questa cosa anche grazie all’arte e al disegno.

Anna Lou Castoldi e il rapporto con la madre Asia Argento

Negli ultimi mesi è stato detto ad Asia Argento che sua figlia Anna Lou Castoldi è il ritratto della buona educazione e della gentilezza. Non c’è stata una sola persona che si è lamentata di lei quando ha partecipato a Ballando con le stelle e arrivata all’ultima puntata si è commossa al pensiero che non avrebbe più provato con il suo adorato maestro Nikita Pelizon. Ma com’è il suo rapporto con la madre?

Asia Argento oggi sarà ospite di Storie di donne al bivio weekend e avrà modo di parlare anche dell’amore che prova per la figlia avuta dal cantante Morgan, che a detta sua ha un cuore enorme e che gli perdona sempre ogni cosa. In una recente intervista l’attrice ha confessato che l’amore che Anna Lou ha per lui potrebbe salvarlo dai suoi demoni interiori.

