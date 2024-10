Anna Lou Castoldi continua a sorprendere a Ballando con le Stelle, non solo sul palco, ma anche fuori, ad esempio con il suo modo di raccontare la sua vita. Dopo aver parlato di autolesionismo, senza piangersi addosso, la figlia di Asia Argento e Morgan torna ad affrontare le difficoltà che ha dovuto affrontare, come il bullismo. “In questo momento sono fiera di poter dire di non essere autodistruttiva. Anche se tengo a sminuirmi e svalutarmi, poi con tutto il percorso fatto negli anni riesco a capire quello che mi fa bene, quello che voglio. So di meritarmi cose belle“, ha esordito nella clip di presentazione della nuova esibizione.

“Da piccola, alle medie, mi vergognavo troppo del mio corpo. Mi bullizzavano e mi vergognavo. È stato un periodo buio, ogni cosa era un incubo, era tutto pesante. Io ero convinta di non valere niente, di fare schifo“, ha aggiunto la giovane concorrente del dance show di Milly Carlucci.

Anna Lou Castoldi: “Da piccola mi ritraevo in modo deforme”

Ad Anna Lou Castoldi è stata anche diagnosticata la dismorfia: “Mi vedevo in un altro modo. La faccia iniziava a mutare, a cambiare forma. Sono piena di ritratti in cui sono ritratta in modo deforme. Ora non mi vedo più così. Non mi vedo come la persona più bella del mondo, ma neppure la più brutta“, ha raccontato a Ballando con le Stelle.

La giovane artista ha raccontato anche che affrontava le difficoltà sfogandole su se stessa: “Anziché arrabbiarmi con quella situazione, lo facevo con me stessa, anche se non ne ero l’artefice. Non voglio sembrare debole, quindi mi vergogno di sembrarlo. Non voglio che la gente mi dica… poverina“.

“Non volevo togliermi la vita, ma non capivo come farcela…”

Ma ha anche spiegato di aver provato un “senso di profondo imbarazzo, era imbarazzante esistere. Non volevo togliermi la vita, non ho avuto quei pensieri, ma non capivo come gli altri ce la facessero a fare tutto“. Sono stati anni difficili: “Questa è una età tosta, quindi voglio dire che le cose migliorano. Pensavo di dover vivere un eternità di delirio“. Anna Lou Castoldi ha compreso che la vita è sempre incredibile: “Sono stata autodistruttiva, ma le cose cambiano. Non voglio sembrare debole, ma non c’è niente di male…“.

