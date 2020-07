Anna Lou Castoldi debutta come attrice/ La figlia di Morgan sul set con Asia Argento

Anna Lou Castoldi debutta come attrice al fianco di mamma Asia Argento. La figlia che l’attrice ha avuto dalla sua relazione con Morgan muove i suoi primi passi sul set e lo fa per un fashion film, “Aelektra”, servito a svelare al pubblico la nuova collezione couture autunno-inverno 2020/2021 di Antonio Grimaldi. Al film è seguito uno shooting fotografico ambientato a Roma, e si ispira al mito di Elettra come simbologia del rapporto tra madre e figlia. “Quando Antonio mi ha raccontato la collezione, ho subito immaginato di riproporre il mito di Elettra. I suoi abiti scultorei, di grande impatto visivo, mi hanno ispirato un ritorno alla cultura classica e alla esaltazione della bellezza più assoluta”, ha spiegato Asia, come riporta Fashionmagazine.it. Per l’attrice è stata “Un’occasione unica, che mi ha consentito anche di scavare nel mio rapporto con Anna Lou, con un effetto altamente catartico”.

Anna Lou sul set con mamma Asia Argento per lo stilista Antonio Grimaldi

Asia Argento è infatti fiera di sua figlia Anna Lou, ma non è l’unica. Anche lo stilista Antonio Grimaldi ha espresso tutta la sua soddisfazione di fronte a questo lavoro: “Sono entusiasta del rapporto professionale instaurato con Asia, donna di profonde passioni, fonte d’ispirazione e protagonista del cinema italiano e internazionale – ha dichiarato Grimaldi -. Non appena ricevuto l’invito a prendere parte con un video alla settimana della Haute Couture di Parigi, ho subito pensato a lei”. E spiega infatti di aver ritrovato in lei “l’unica in grado di raccontare al meglio, attraverso il suo carattere anticonformista e la sua anima dark, rock ma anche elegante, lo spirito della mia nuova collezione e, con in più la freschezza disincantata di Anna Lou”. Un ottimo esordio, dunque, per la figlia di Morgan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA