Anna Lou Castoldi è fidanzata? Dopo il grandissimo successo riscontrato a Ballando con le Stelle si sono accesi i riflettori sulla vita privata e sentimentale della figlia di Morgan e Asia Argento. In tantissimi hanno cominciato a cercare e spulciare informazioni sulla sua vita amorosa curiosi di scoprire se c’è qualcuno che le fa battere forte il cuore. Quello che possiamo dirvi con certezza che Anna Lou in passato è stata legata sentimentalmente a Dora, ex fidanzata con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore terminata pochissimi mesi fa come confermato dalla figlia di Asia Argento in tv.

Anna Lou Castoldi, il forte legame con mamma Asia Argento oggi a "Obbligo o verità"/ "Morgan? Ci sono sempre"

Ospite di Verissimo per raccontare la sua avventura a Ballando, Anna Lou si è sbottonata parlando della sua vita privata rivelando che i sentimenti per la ex fidanzata Dora non sono del tutto terminati, anzi le due sono ancora in ottimi rapporti anche se le loro vite e le modalità le hanno spinte a lasciarsi per motivi di incompatibilità.

Anna Lou Castoldi: "Ballando con le Stelle? Incredibile"/ "Costretta a crescere molto rapidamente"

Anna Lou Castoldi ha una fidanzato? Il gossip con Nikita Perotti di Ballando

Durante l’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle, Anna Lou Castoldi si è avvicinata al ballerino professionista Nikita Perotti con cui ha condiviso il palcoscenico del dance show di successo di Rai1. Una vicinanza forzata che ha spinto i due non solo a lavorare insieme, ma anche a conoscersi dal punto di vista personale. Una conoscenza che ha incuriosito pubblico e fan che già sognavano il lieto fine tra i due. In realtà tra Anna Lou e Nikita c’è solo una grandissima amicizia, visto che il ballerino di Ballando ospite di Francesca Fialdini ha raccontato: “quando ho visto il suo profilo Instagram mi sono un po’ spaventato!”. Tutto è cambiato quando si sono visti per la prima volta in sala prova: “mi fa con la manina col sorriso ‘ciao’ e lì ho capito che era fantastica!”.

Anna Lou Castoldi chi è? Vittima di bullismo: “Soffrivo di dismorfia”/ Il rapporto con la madre Asia Argento

Ma Anna Lou Castoldi è fidanzata oppure no? A chiarire la sua posizione ci ha pensato proprio lei rivelando: “sono single, vorrei prima lavorare bene su me stessa e poi condividere del tempo di qualità con qualcuno”.