Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento nonché concorrente di Ballando con le Stelle fino a pochi mesi fa, in grado di arrivare fino in fondo, mostrando un lato più inedito di sé, più dolce e romantico ma allo stesso tempo combattivo. La ragazza, che fino a poco tempo prima di prendere parte al programma aveva una compagna, oggi ha il cuore occupato oppure no? La domanda che in molti si fanno è appunto: Anna Lou Castoldi è fidanzata? Della vita privata della figlia di Asia Argento, al momento non abbiamo molte informazioni.

Anna Lou Castoldi, il forte legame con mamma Asia Argento oggi a "Obbligo o verità"/ "Morgan? Ci sono sempre"

In passato, la ragazza ha avuto una compagna, Dora, alla quale è stata legata per diverso tempo. Le due avevano fatto dei progetti piuttosto importanti, come aveva avuto modo di raccontare proprio la figlia di Asia Argento nel fare “coming out”. “Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria” aveva spiegato Anna Lou Castoldi nel raccontare la storia con Dora. La loro relazione si è però interrotta dopo qualche tempo perché le cose non andavano più bene, come aveva avuto modo di spiegare ancora Anna Lou. “Non può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente” aveva spiegato.

Anna Lou Castoldi è fidanzata dopo l'ex Dora?/ La confessione spiazza i fan

Anna Lou Castoldi è fidanzata? Un nuovo amore dopo la rottura con Dora?

Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle, Anna Lou Castoldi è fidanzata? La ragazza è stata accostata a Nikita Perotti, il suo maestro di ballo. Tra i due, infatti, sembrava esserci del tenero: i due sono sembrati spesso molto vicino e a vicenda hanno raccontato di sentirsi molto affini, anche se non volevano mischiare il lavoro con l’amore. In occasione dell’ultimo ballo i due si sono scambiati un tenero bacio: dopo il talent, tra loro è scoppiato qualcosa? Non è chiaro. Non ci sono state, infatti, più notizie su un loro avvicinamento.