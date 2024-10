Fidanzata Anna Lou Castoldi, chi è? Nel passato una storia importante con Dora

Anna Lou Castoldi è fidanzata? La domanda incuriosisce il mondo del gossip, ma la figlia di Morgan e Asia Argento è sempre stata piuttosto abbottonata sulle questioni di cuore. Sbirciando in rete scopriamo che per un periodo Anna Lou è stata fidanzata con una ragazza di nome Dora. Le due avevano intenzioni molto serie, per un periodo hanno anche convissuto, poi però qualcosa dev’essere andato storto. In una rara intervista rilasciata ai tempi del fidanzamento a Fanpage, la Castoldi aveva spiegato di aver trovato la persona ideale con cui vivere la vita.

Anna Lou Castoldi, chi è / Il rapporto con Asia Argento, poi sulla compagna Dora...

“Sono felice con lei, io e Dora non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”, aveva tuonato amareggiata la figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi, ecco perché è finita con la sua fidanzata Dora

La storia con Dora, ad ogni modo, sembra sia naufragata del tutto. Infatti in una intervista rilasciata assieme alla madre a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Anna Lou Castoldi aveva annunciato a rottura. Troppa sofferenza e, forse, anche troppe incomprensioni con la sua fidanzata. Per un po’ le cose sono andate bene, poi però è venuta a meno la voglia di proseguire insieme.

“Abbiamo convissuto e noi oggi ci vogliamo ancora bene. Le cose non stavano più funzionando ma io continuo ad amarla e credo anche lei a me. Non può funzionare quotidianamente per gli stili di vita, ma ci apprezziamo infinitamente”, aveva spiegato Anna Lou parlando della sua fidanzata. “È difficile e ci penso, sono stata male durante e dopo quella storia, per cui cosa cambia? La vedo come una possibilità per pensare a me”.

