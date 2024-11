Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti proseguono il loro percorso a Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Durante l’ultima puntata la coppia si è esibita in un samba o sulle note di “L’ombelico del mondo” non convincendo la giuria. Carolyn Smith: “questa volta ho trovato un poco lento non il tempo, ma il movimento. Ho trovato troppo contenuto e normalmente tu hai piedi pazzeschi, ma questa volta che hai usato le scarpe da ballo vero non hai utilizzato la tua bellezza naturale, non è stata la tua performance migliore”. Anche Fabio Canino critica la prova di ballo: “anche questo è il ballo che mi è piaciuto meno, stiamo sempre parlando di un livello alto, ma la vostra disinvoltura l’ho vista quasi come un menefreghismo”.

Bocciatura anche per Ivan Zazzaroni: “mi è mancata la velocità del samba, i passi li hai fatti. Hai troppa grazia, hai un ballo molto fluido, ma sei stata piatta”. Selvaggia Lucarelli fa una riflessione attenta: “è la prima volta in cui ti ho visto in difficoltà, sembrava che ripassasi la coreografia mentre ballavi e in più sembrava che tu faticassi a stargli dietro. Eri a tempo ma sembrava non lo fossi. Le ultime due esibizioni sono in calo e questo mi stupisce in vista della finale”. Infine l’unico a vedere il bello è Guillermo Mariotto: “forse sono un pò distratto, adoro le piume, ma sono così, ma il samba è un pò lentino perchè i ragazzi si divertono a ballare d’altre parti”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti di Ballando con le Stelle 2024 sono una coppia?

Ballo a parte, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono una coppia a Ballando con le Stelle 2024? A prenderla da lontano durante l’ultima puntata del dance show di Raiuno è la tribuna del popolo Rossella Erra che commenta: “oltre al ballo ci stanno regalando un sogno, lui sembra il principe che sta salvando la principessa. Si danno qualche tenerezza in privata, non li voglio etichettare e non voglio rovinare questa cosa. Loro generano una spirale d’amore e continuate questo sogno perchè i sogni son desideri”. Intanto sui social piovono commenti negativi verso l’ultima prova di ballo della coppia: “non mi sono per niente piaciuti e come sempre trasmettono ZERO”. Il samba non ha convinto solo la giuria, ma anche il pubblico da casa visto che in tantissimi scrivono: “questa sera non mi sono piaciuti affatto”, “un po’ lento come samba”, e “Terribile”.

Non solo c’è chi sottolinea “continuo a vedere questa ragazza sopravvalutata, per quanto bravina”. Commenti sicuramente non esaltanti in vista dello spareggio che vedrà Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti scontrarsi con le coppie di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Chi sarà eliminato?