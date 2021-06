Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento e Morgan/ “Voglio farmi il c*lo per arrivare in alto”

Proprio nei giorni scorsi Anna Lou Castoldi e la madre Asia Argento hanno posato per la copertina di Chi in diretta dalle loro vacanze alle Maldive e in molti hanno così avuto modo di vedere che la figlia che la produttrice e attrice ha avuto da Morgan, è ormai diventata una donna. Chi la conosce bene sa che il suo successo in Baby 3 potrebbe presto ripetersi in altri settori perché lei stessa ha raccontato di essere molto attratta dalla regia e dalla poesia. La figlia di Morgan e Asia Argento ha rivelato di mettere sui social solo le foto relative ai suoi look e che evita di mettere altro come le sue poesie o i dettagli sui suoi cortometraggi e così fa conoscere il suo lato superficiale adeguandosi a quello che sono i social, ovvero superficiali. A Vanity Fair ha poi spiegato: “Non voglio usare la mia situazione famigliare per arrivare: è una cosa che mi dico da sempre. Voglio farmi il culo, impegnarmi, ma prima vorrei capire quale forma d’arte faccia più per me. Naturalmente, se mi arriveranno dei progetti in cui credo, accetterò, in questo sono super-aperta”.

Asia Argento rivelazioni choc/ Dalle violenze subite dalla madre a Rob Cohen: "Abusò di me"

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento e Morgan, ama la poesia e il cinema ma…

Anna Lou Castoldi è nata a Lugano il 20 giugno 2001 ed è frutto del tormentato e turbolento amore tra Asia Argento e Morgan risalente proprio ai primi anni del 2000. I due sei anni dopo hanno messo fine al loro rapporto ma non sono mancate accuse, liti e battaglie e questo si è spesso riflesso proprio sulla loro bambina. Nonostante tutto Anna Lou ha voluto adeguarsi alla situazione, come lei stessa ha spiegato, senza rinunciare alla sua forte sensibilità artistica e a soli 13 anni ha debuttato nel film della madre Incompresa dopo regolare provino. Nel 2020 ha ottenuto una rilevante parte nella terza stagione della serie televisiva Baby segnando il suo vero e proprio debutto presso il grande pubblico, e adesso?

